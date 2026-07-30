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Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au intrat în dotarea Armatei: anunțul MApN

Blindate Cobra/ Wikipedia

Blindate Cobra/ Wikipedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 10:58
Actualizat30 iul. 2026, 10:59

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, joi, recepționarea primelor vehicule blindate COBRA II fabricate în România, marcând debutul producției locale în cadrul unuia dintre cele mai importante programe de înzestrare ale Armatei României.

Potrivit MApN, livrarea reprezintă un pas important atât pentru modernizarea forțelor armate, cât și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin transfer de tehnologie, crearea unei capacități moderne de producție și generarea de locuri de muncă specializate.

Ministerul subliniază că obiectivul asumat de statele membre NATO la Summitul de la Haga din 2025 privind creșterea investițiilor în apărare se reflectă și în consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare din România.

„Înzestrarea Armatei României înseamnă mai mult decât achiziția de echipamente militare. Înseamnă investiții care consolidează securitatea țării, dezvoltă industria națională de apărare și contribuie la creșterea rezilienței strategice a României”, transmite MApN într-un comunicat.

Contractul pentru achiziția a 1.059 de autovehicule tactice blindate ușoare COBRA II, în nouă configurații, a fost semnat la 27 noiembrie 2024 cu compania Otokar. Valoarea acestuia este de aproximativ 4,263 miliarde de lei, fără TVA (circa 852 de milioane de euro, fără TVA).

Până la 14 mai 2026 au fost recepționate 276 de vehicule COBRA II, livrate beneficiarilor în perioada 20 decembrie 2025 – 10 martie 2026.

Producția de serie la fabrica din Mediaș a început în 2026, iar primele 12 vehicule fabricate în România au fost livrate Armatei în luna iulie.

Pentru acest an este programată livrarea a 216 vehicule produse la Mediaș, inclusiv în patru noi configurații. La finalizarea contractului, peste 780 dintre cele 1.059 de vehicule comandate vor fi fabricate în România, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

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