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Social· 2 min citire
Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au intrat în dotarea Armatei: anunțul MApN
Blindate Cobra/ Wikipedia
Publicat30 iul. 2026, 10:58
Actualizat30 iul. 2026, 10:59
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, joi, recepționarea primelor vehicule blindate COBRA II fabricate în România, marcând debutul producției locale în cadrul unuia dintre cele mai importante programe de înzestrare ale Armatei României.
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