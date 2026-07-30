Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au intrat în dotarea Armatei: anunțul MApN

Publicat 30 iul. 2026, 10:58 Actualizat 30 iul. 2026, 10:59

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, joi, recepționarea primelor vehicule blindate COBRA II fabricate în România, marcând debutul producției locale în cadrul unuia dintre cele mai importante programe de înzestrare ale Armatei României.

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