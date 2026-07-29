Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Prima de carieră didactică de 1.500 de lei, aprobată de Camera Deputaților: cine primește banii și cum pot fi cheltuiți

Bani

Bani

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 22:34

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru personalul din învățământul de stat. Actul normativ a fost votat cu 234 de voturi „pentru”, unul împotrivă și o abținere.

Prima va fi acordată în anul școlar și universitar 2025-2026, sub forma unui card electronic încărcat cu suma netă de 1.500 de lei. Finanțarea este asigurată integral din fonduri externe nerambursabile.

Cine beneficiază de prima de carieră didactică în anul școlar 2025-2026

De această măsură vor beneficia angajații activi din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice și personal didactic auxiliar, precum și personalul din instituțiile de învățământ universitar de stat.

În universități, sprijinul financiar va fi acordat conferențiarilor, șefilor de lucrări, lectorilor, asistenților universitari și personalului didactic auxiliar.

Peste 275.000 de angajați din educație vor primi cardul de 1.500 de lei

Potrivit raportului comun al comisiilor de buget și învățământ, numărul estimat al beneficiarilor este de 275.850, iar bugetul total alocat depășește 413 milioane de lei.

Legea stabilește și modul în care pot fi cheltuiți banii. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie folosit pentru decontarea cursurilor de formare profesională. Restul sumei poate fi utilizat pentru cumpărarea de cărți de specialitate, materiale didactice și alte produse sau servicii necesare activității la clasă ori la catedră.

Măsura urmărește să susțină formarea profesională continuă a personalului din educație și să ofere resurse suplimentare pentru pregătirea noului an școlar și universitar.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

prima de cariera didacticaprofesoribanicamera deputatilor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe