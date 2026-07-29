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Social· 1 min citire
Prima de carieră didactică de 1.500 de lei, aprobată de Camera Deputaților: cine primește banii și cum pot fi cheltuiți
Bani
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru personalul din învățământul de stat. Actul normativ a fost votat cu 234 de voturi „pentru”, unul împotrivă și o abținere.
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