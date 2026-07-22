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Extern· 1 min citire
O mare capitală europeană a decis să ofere proiecții gratuite de filme, ca refugiu în fața caniculei
O mare capitală europeană a decis să ofere proiecții gratuite de filme
Publicat22 iul. 2026, 22:34
SursăAgerpres
Roma va oferi proiecții gratuite în 11 cinematografe dotate cu aer condiționat ca parte din programul de combatere a caniculei prezentat miercuri de primarul Roberto Gualtieri, pe fundalul unui val de temperaturi ridicate care s-a abătut asupra Europei, informează Reuters.
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