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O mare capitală europeană a decis să ofere proiecții gratuite de filme, ca refugiu în fața caniculei

O mare capitală europeană a decis să ofere proiecții gratuite de filme

O mare capitală europeană a decis să ofere proiecții gratuite de filme

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 22:34
SursăAgerpres

Roma va oferi proiecții gratuite în 11 cinematografe dotate cu aer condiționat ca parte din programul de combatere a caniculei prezentat miercuri de primarul Roberto Gualtieri, pe fundalul unui val de temperaturi ridicate care s-a abătut asupra Europei, informează Reuters.

Programul, denumit după filmul clasic american din 1983 ''Il Grande Freddo'' (''Marea răceală''), va începe joi și se va desfășura până pe 4 august, extinzând astfel o rețea deja existentă de refugii climatizate din capitala italiană cum ar bibliotecile publice și muzeele.

''Vor fi proiectate filme minunate, inclusiv lansări recente'', a spus Gualtieri cu prilejul unei conferințe de presă.

Proiecțiile gratuite vor avea loc în intervalul 13:00 - 18:00, iar accesul în cinematograf se va face pe baza principiului primul venit, primul servit. Primul film proiectat va fi comedia-dramă ''C'e ancora domani'', un film italian din 2023.

''În fiecare zi va fi proiectat un film diferit în cele 11 cinematografe participante, iar oamenii își vor putea petrece timpul uitându-se la un film într-un spațiu răcoros, pentru că nu toată lumea are aer condiționat'', a spus Gualtieri.

Temperatura așteptată miercuri la Roma este de 36 de grade Celsius, urmând ca joi și vineri să se înregistreze 35 de grade Celsius, potrivit serviciului meteorologic al Forțelor Aeriene Italiene.

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