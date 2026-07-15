Semnal de alarmă lansat de Florin Cîțu. „România ar putea ajunge în situația în care nu mai poate plăti pensii”

Fostul premier Florin Cîțu susține că România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani și avertizează că prelungirea blocajului politic ar putea avea consecințe grave asupra finanțelor publice. În opinia sa, deși riscul unei incapacități de plată nu este ridicat în acest moment, situația s-ar putea deteriora dacă nu va exista rapid un guvern capabil să adopte măsurile necesare.
Flron Cîțu a fost invitatul emisiunii Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS. Întrebat care este probabilitatea ca România să intre în incapacitate de plată în acest an, Cîțu a explicat că apartenența la Uniunea Europeană și accesul la fondurile europene oferă încă o plasă de siguranță.
„Ca incapacitate de plată, riscul nu este foarte mare. Pentru că suntem totuși membri a Uniunii Europene și atât timp cât mai avem și fonduri europene, e complicat să intrăm în incapacitate de plată. Dar, fără un guvern care nu face rectificare bugetară, deci un guvern care nu face rectificare bugetară și nici să aprobe un buget, vom fi la limită.
Dacă continuă situația asta încă mult, da, ajungem și acolo, în situația în care nu mai putem să plătim pensii, la asta vă referiți, incapacitate de plată. Pensii, facturile curente.”
„Piața a dat deja verdictul”
Fostul șef al Guvernului afirmă că investitorii tratează deja România ca pe un stat cu un rating inferior, chiar dacă agențiile internaționale nu au anunțat oficial o astfel de retrogradare.
„Da, situația, în ceea ce privește costul de finanțare al României, România se împrumută mai scump decât țări care au rating junk de vreo câțiva ani de zile. Este clar azi, dacă ne luăm după acest criteriu, și piața deja a dat verdictul, nu mai nevoie de o agentie rating să vină să spună „domnule, România este în junk”, pentru că piața deja a spus că România ar fi trebuit să fie în junk.
Deci acolo nu mai există niciun dubiu și eu o spunem de câțiva ani, toată lumea este de acord cu asta.”
Cîțu pune recesiunea pe seama majorării TVA
Florin Cîțu consideră că economia României a intrat într-o perioadă dificilă după măsurile fiscale adoptate anul trecut, în special după majorarea TVA, despre care spune că a împins economia în recesiune și a alimentat inflația.
„În ceea ce privește situația economică, până anul trecut, până în vara anului trecut, ne târam, stagnam, eram pe la zero. Problema a fost că în vara anului trecut au fost luate două decizii, în special cea cu creșterea TVA, care a aruncat economia în recesiune și apoi a dublat și prețurile, și astăzi trăim consecințele acelei cdecizii.
Dacă de exemplu anul trecut guvernul venea și nu făcea nimic, astăzi am fi fost OK. Nu am fi fost nici junk, n-am fi avut alte probleme și am fi avut și creștere economică.”
„Perioada următoare va fi complicată”
Fostul premier spune că situația este agravată și de contextul internațional, dar consideră că România a intrat în această perioadă dintr-o poziție economică deja vulnerabilă.
„Acum, prin rezultatele acelei decizii, ele se întind. Pentru că între timp au apărut și alte probleme, a apărut războiul în Iran, a apărut această criză politică, toate sunt costuri. Și pe noi ne-au prins într-o situație foarte, foarte proastă. E adevărat că sunt afectate și alte țări, dar România este afectată și mai mult.
Și atunci, de aici încolo, o să fie și mai greu.”
În opinia sa, revenirea la o situație stabilă nu se poate produce rapid, chiar dacă viitorul Executiv va lua măsuri pentru corectarea dezechilibrelor.
„Noi sperăm că vine un guvern care se repare. Și asta durează, pentru că ai crescut taxele peste noapte, dar ca să le scazi, durează, pentru că ai nevoie de piete, s-au creat probleme, și așa mai departe. Deci asta este tragedia că au luat decizii proaste peste noapte, iar ca să le întorci va dura, nu va fi ușor, iar costul, chiar și al întoarcerii, de obicei este transferat tot asupra cetățenilor.
Deci perioada următoare va fi complicată, o să fie dificilă și de aceea nu se înghesuie nimeni la guvernare în perioada asta.”
Ce spune despre agențiile de rating
Florin Cîțu este de părere că următoarea evaluare a agențiilor de rating ar putea menține calificativul României, însă avertizează că raportul ar putea conține semnale negative și chiar plasarea țării pe o listă specială de monitorizare.
„De aceea această îngrijorare cu agenția de rating, care cred că nu o să ne dea un downgrade, dar s-ar putea să fim puși pe o lista din asta de watch specială, ne mai dă câteva luni de zile.
Dar s-a mai întâmplat ceva, au început să împrumute mai mult, să ceară mai mulți bani în fiecare zi. Cred că este un semnal prost. Ori se pregătesc de ceva să poată să fie siguri.
Nu știu cum o să arate raportul. Chiar dacă nu o să fie un downgrade, poate arate foarte rău pentru România... Se repetă și acum nu știu ce va fi, dar dacă mă iau după comportamentul financiar, se pregătesc de ceva. Ar trebui să fie precauți, dar ei au întotdeauna informația înaintea noastră.”