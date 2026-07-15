Semnal de alarmă lansat de Florin Cîțu. „România ar putea ajunge în situația în care nu mai poate plăti pensii”

Publicat 15 iul. 2026, 22:38 Actualizat 15 iul. 2026, 22:43 Sursă Realitatea PLUS

Fostul premier Florin Cîțu susține că România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani și avertizează că prelungirea blocajului politic ar putea avea consecințe grave asupra finanțelor publice. În opinia sa, deși riscul unei incapacități de plată nu este ridicat în acest moment, situația s-ar putea deteriora dacă nu va exista rapid un guvern capabil să adopte măsurile necesare.

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