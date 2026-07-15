Semnal de alarmă pentru economia României: absență din statisticile europene privind producția industrială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:11

Încetinirea economiei românești devine tot mai evidentă pe fondul inflației persistente care afectează consumul populației. După ce Institutul Național de Statistică (INS) a confirmat contracția economică din primul trimestru, noi date publicate de Eurostat evidențiază o altă problemă: România lipsește complet de pe harta europeană a evoluției producției industriale, într-un moment în care țările vecine raportează creșteri solide.

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