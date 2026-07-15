Semnal de alarmă pentru economia României: absență din statisticile europene privind producția industrială

Încetinirea economiei românești devine tot mai evidentă pe fondul inflației persistente care afectează consumul populației. După ce Institutul Național de Statistică (INS) a confirmat contracția economică din primul trimestru, noi date publicate de Eurostat evidențiază o altă problemă: România lipsește complet de pe harta europeană a evoluției producției industriale, într-un moment în care țările vecine raportează creșteri solide.
România, fără date în raportul Eurostat
Conform primelor estimări ale Oficiului European de Statistică pentru luna mai 2026, producția industrială ajustată sezonier a înregistrat o ușoară scădere de 0,1% la nivelul Uniunii Europene și de 0,2% în zona euro, comparativ cu luna precedentă.
Deși state din regiune precum Ungaria și Polonia se află în fruntea clasamentului la creșteri lunare, România nu figurează în aceste statistici, fiind, alături de Belgia, singura țară pentru care nu există date disponibile privind producția industrială.
La nivelul UE, topul creșterilor lunare ale producției industriale în luna mai a fost dominat de Luxemburg (2,7%), Ungaria (2,3%) și Polonia (2,0%). La polul opus, cele mai abrupte scăderi au fost raportate de Irlanda (5,2%), Malta (3,7%) și Lituania (3,0%).
Evoluția anuală a industriei europene
Dacă ne raportăm la luna mai a anului trecut (2025), producția industrială s-a redus cu 1,2% în zona euro și cu 0,3% la nivelul UE. În acest context, Danemarca și Suedia conduc clasamentul european cu un avans de 6,5% fiecare, urmate de Letonia (6,2%) și Ungaria (5,4%).
De cealaltă parte, cele mai severe contracții anuale ale producției au fost înregistrate în Irlanda (19,7%), Bulgaria (4,7%) și Estonia (3,0%). Nici pentru această statistică anuală România nu are date raportate la nivelul Eurostat.
Din punct de vedere sectorial, la nivelul Uniunii Europene, sectorul energetic a performat cel mai bine, cu o creștere anuală de 1,6% și un avans lunar de 2,0%. În schimb, producția de bunuri de folosință imediată a suferit cel mai mult, cu o prăbușire de 8,1% față de mai 2025.
Stagnare economică pe plan intern
Lipsa datelor industriale vine pe un fond macroeconomic intern deja fragil. Datele publicate recent de INS, la începutul lunii iulie, arată că Produsul Intern Brut al României a stagnat (0%) în termeni reali în primul trimestru din 2026, comparativ cu ultimul trimestru din 2025.
Mai mult, economia a înregistrat o scădere anuală. Comparativ cu același trimestru din 2025, PIB-ul s-a contractat cu 1,2% pe seria brută și cu 1,1% pe seria ajustată sezonier. Aceste cifre confirmă estimările anterioare și subliniază impactul pe care inflația puternică continuă să îl aibă asupra puterii de cumpărare a românilor și, implicit, asupra consumului, principalul motor de creștere economică al țării.