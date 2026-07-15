Daniel Dăianu: Majorarea taxelor nu putea fi evitată. Estimările președintelui Consiliului Fiscal pentru 2027

România nu putea evita creșterea taxelor și impozitelor din cauza deficitului bugetar ridicat, însă în 2027 nu ar mai fi nevoie de noi măsuri fiscale, dacă economia va reveni pe creștere. Declarațiile îi aparțin președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, care susține că țara are nevoie de stabilitate politică și de un guvern cu puteri depline pentru a continua consolidarea bugetară.
Prezent miercuri la lansarea unei noi ediții a Cartei Albe a IMM-urilor, Daniel Dăianu a afirmat că majorarea taxelor și impozitelor era singura soluție pentru reducerea deficitului bugetar.
„Nu se putea fără creșteri de taxe și impozite. Să vină cineva să îmi arate cum tai 3% din PIB. Noi, la Consiliul Fiscal, nu suntem plătiți de cetățeni să vindem gogoși”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.
Acesta a respins ideea că deficitul putea fi corectat exclusiv prin reducerea cheltuielilor sau prin diminuarea rapidă a deficitului de colectare a TVA.
În opinia lui Daniel Dăianu, dacă actualele măsuri de consolidare fiscală vor produce efectele așteptate, România nu va avea nevoie de noi majorări de taxe în 2027.
„Noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Nu este nevoie de noi taxe și impozite în 2027, în opinia noastră”, a afirmat acesta. Economistul a adăugat că nu se așteaptă ca România să intre în recesiune anul viitor.
„Unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi la limită, dacă nu apar și alte șocuri externe”, a spus Dăianu.
Mesaj pentru agențiile de rating
Președintele Consiliului Fiscal a anunțat că instituția a avut marți o întâlnire cu reprezentanții agenției Fitch, iar joi urmează discuții cu Moody's, în cadrul evaluării ratingului suveran al României.
Potrivit acestuia, există motive pentru menținerea calificativului de țară, în condițiile în care execuția bugetară din primele cinci luni ale anului indică o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului trecut.
„Eu cred că nu vom avea o retrogradare a ratingului suveran, întrucât avem o execuție bugetară bună pe primele cinci luni, aproximativ o jumătate din deficitul consemnat anul trecut, printr-un control foarte sever al cheltuielilor”, a explicat Dăianu.
Apel la stabilitate politică
Daniel Dăianu consideră că România are nevoie de un guvern stabil și cu puteri depline pentru a gestiona principalele proiecte economice și reformele asumate.
Acesta a menționat că Executivul trebuie să se ocupe de finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de pregătirea bugetului pentru 2027, de implementarea noii legi a salarizării și de accesarea programelor europene din domeniul apărării.
Totodată, președintele Consiliului Fiscal a făcut apel la liderii politici să pună interesul național înaintea intereselor de partid.
IMM-urile, cele mai afectate de criza economică
Dăianu a avertizat că întreprinderile mici și mijlocii resimt cel mai puternic efectele actualului context economic.
„Suferințele cele mai mari sunt la IMM-uri. Cum e la box: dacă dai într-unul mic, e jos. Dacă dai într-unul mare, nu simte”, a afirmat acesta.
Critici la adresa propunerilor de reducere a taxelor
Președintele Consiliului Fiscal a criticat propunerile privind reducerea taxelor și renunțarea la măsurile de consolidare fiscală în contextul actual.
„Când ai un deficit mare și o creștere economică mică, poți evita austeritatea? Ai varianta de a nu te mai putea finanța sau o corecție, care doare. Dar altceva nu se poate”, a declarat Daniel Dăianu.
Acesta a reiterat că instituția pe care o conduce a avertizat în repetate rânduri asupra dezechilibrelor macroeconomice și că actualele măsuri sunt consecința unor politici fiscale din ultimii ani.