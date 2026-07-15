Semnal de alarmă de la BNR: Investițiile străine se prăbușesc cu 25%, risc de retrogradare la „junk”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:18

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri datele privind balanța de plăți pentru primele cinci luni din 2026, conturând un tablou economic mixt. Deși reducerea ușoară a deficitului de cont curent oferă o gură de oxigen, prăbușirea dramatică a investițiilor străine directe trage un semnal de alarmă major în pragul noilor evaluări ale agențiilor de rating.

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