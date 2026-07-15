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Economie· 2 min citire
Lovitură grea pentru pensionari: peste 2,3 miliarde de lei le-au fost luați în numai cinci luni prin CASS
Pensionari
Publicat15 iul. 2026, 15:04
SursăRealitatea PLUS
În doar cinci luni, statul a încasat aproximativ 2,3 miliarde de lei de la pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei, prin contribuția de 10% la sănătate. Măsura se aplică pentru al doilea an și rămâne în vigoare până la finalul lui 2026, iar viitorul Guvern va trebui să decidă dacă o menține sau o elimină, conform Realitatea PLUS.
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