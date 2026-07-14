Reprezentanții Ministerului Finanțelor, optimiști după discuțiile cu oficialii Fitch Ratings

România a intrat în etapa decisivă a evaluării ratingului suveran, iar reprezentanți ai Ministeruluiu Finanțelor au discutat, marți, cu experții Fitch Ratings. Întâlnirea a vizat evoluțiile economice recente, strategia de consolidare fiscală și perspectivele pentru perioada 2026–2027.
Date macroeconomice, execuție bugetară și reforme prezentate agenției de rating
Reprezentanții Ministerului Finanțelor au prezentat o analiză completă a evoluțiilor macroeconomice din prima jumătate a anului, execuția bugetară pe primele cinci luni, politica fiscală, managementul datoriei publice și stadiul absorbției fondurilor europene — elemente esențiale în evaluarea ratingului.
Potrivit instituției, măsurile de consolidare fiscală aplicate din 2025 generează deja creșteri vizibile ale veniturilor bugetare, în timp ce cheltuielile sunt menținute sub control, inclusiv prin reducerea costurilor cu salariile din sectorul public și cu asistența socială.
Mesajul ministrului Finanțelor: ratingul influențează direct economia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța menținerii ratingului de țară:
„Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influențează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice.”
Oficialul a punctat că dialogul cu agențiile de rating trebuie susținut prin date credibile, reforme implementate și o direcție fiscal-bugetară predictibilă.
Ministerul Finanțelor a evidențiat rolul decisiv al fondurilor europene în menținerea ritmului investițiilor. În primele cinci luni ale anului, 71% din totalul investițiilor publice au fost finanțate din fonduri europene și din resursele PNRR.
Delegația a transmis că sunt accelerate reformele și proiectele din PNRR, absorbția din Cadrul Financiar Multianual 2021–2027 și operaționalizarea programului SAFE.
Când află România decizia Fitch privind ratingul
Planul de finanțare al României pentru anul 2026 se desfășoară conform calendarului stabilit, au precizat oficialii. Prioritatea pe termen mediu rămâne creșterea veniturilor colectate, îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice și accelerarea proiectelor de infrastructură.
Agenția Fitch Ratings va publica decizia privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară pe 31 iulie.