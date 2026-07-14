Reprezentanții Ministerului Finanțelor, optimiști după discuțiile cu oficialii Fitch Ratings

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 18:35

România a intrat în etapa decisivă a evaluării ratingului suveran, iar reprezentanți ai Ministeruluiu Finanțelor au discutat, marți, cu experții Fitch Ratings. Întâlnirea a vizat evoluțiile economice recente, strategia de consolidare fiscală și perspectivele pentru perioada 2026–2027.

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