Prima demitere după scandalul azilelor din Bihor. Șefa instituției pentru persoanele cu dizabilități, revocată de ministrul Muncii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:44

Scandalul azilelor din Bihor produce prima demitere la nivelul Ministerului Muncii. Ministrul Dragoș Pîslaru a decis să o elibereze din funcție pe Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în contextul controverselor generate de relocarea persoanelor vulnerabile și de ancheta privind centrele gestionate de asociația lui Viorel Pașca.

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