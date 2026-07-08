Prima demitere după scandalul azilelor din Bihor. Șefa instituției pentru persoanele cu dizabilități, revocată de ministrul Muncii

Scandalul azilelor din Bihor produce prima demitere la nivelul Ministerului Muncii. Ministrul Dragoș Pîslaru a decis să o elibereze din funcție pe Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în contextul controverselor generate de relocarea persoanelor vulnerabile și de ancheta privind centrele gestionate de asociația lui Viorel Pașca.
Decizia vine după ce Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a amendat asociația cu un milion de lei. În urma controalelor, autoritățile au constatat că mai multe persoane lucrau fără contracte de muncă, fiind prezentate drept voluntari, deși primeau bani pentru activitatea desfășurată. Mai mult, unii dintre cei care îngrijeau bolnavi și administrau medicamente nu aveau pregătire medicală, iar o parte dintre ei nu știau nici să citească.
Alexandra Zară anunță că a fost demisă
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Alexandra Zară a anunțat că mandatul său la conducerea ANPDPD se încheie.
„Încă de ieri am pornit vizitele în teren, pentru a verifica direct situația persoanelor adulte cu dizabilități găsite în județul Bihor, precum și modul în care le sunt asigurate îngrijirea, siguranța și sprijinul de care au nevoie.
Am reușit să ajung în județele Olt, Mehedinți și Gorj, unde am discutat cu acești oameni, cu personalul din servicii și cu reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului. Am urmărit, concret, dacă persoanele sunt în siguranță, dacă beneficiază de condiții adecvate de cazare, hrană, igienă și îngrijire, dacă au fost evaluate medical, dacă au acces la tratamentul necesar și dacă demersurile pentru evaluările suplimentare, pentru documentele lipsă, pentru înscrierea la medicul de familie, pentru clarificarea calității de asigurat și, acolo unde este cazul, pentru stabilirea sau actualizarea încadrării în grad de handicap au fost demarate.
De la începutul procesului de relocare a persoanelor adulte cu dizabilități în servicii sociale licențiate, mi-am luat angajamentul că voi urmări personal ca acești oameni să fie bine. Am vrut să verific direct cum se simt, ce nevoi au, ce își doresc și dacă există elemente care impun măsuri suplimentare. Dincolo de rapoarte și proceduri, am considerat că trebuie să văd toate aceste lucruri cu ochii mei”.
Motivul invocat pentru revocare
Alexandra Zară a precizat că ministrul Muncii i-a comunicat că va fi revocată din funcție în cursul zilei de miercuri și susține că motivul invocat a fost lipsa unei informări prealabile privind acțiunea din 30 iunie.
„Vizitele mele în teren, în calitate de reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, se încheie astăzi. Cu puțin timp în urmă, ministrul Pîslaru mi-a comunicat că, în cursul zilei de astăzi, mă va elibera din funcție. După acțiunea de relocare, ministrul mi-a mulțumit public pentru interesul și eforturile depuse. Ulterior, am continuat să lucrăm împreună pentru gestionarea situației și pentru ca persoanele vulnerabile relocate să fie în siguranță și să primească îngrijirea necesară. Astăzi, a reconsiderat. Motivul invocat pentru revocarea mandatului meu este lipsa unei informări prealabile privind acțiunea din 30 iunie.
Sunt împăcată. Un lucru pe care l-am învățat ca studentă a Facultății de Drept a Universității din București este că în societate există norme nu doar pentru buna organizare și funcționare, ci pentru a proteja valori esențiale, precum persoana, conviețuirea socială sau înfăptuirea justiției. Când organele de urmărire penală mi-au solicitat sprijinul și mi-au transmis expres că am obligația de a păstra confidențialitatea, pentru a nu pune în pericol cercetarea penală, am ales să respect legea și să nu îl informez pe ministru. Dacă aș fi făcut asta, aș fi săvârșit o infracțiune, potrivit Codului penal.
La aproape un an de la preluarea mandatului la Autoritate, îmi continui drumul cu capul sus și cu argumente. Le mulțumesc colegilor din Autoritate, din minister și din direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului pentru efortul susținut de la început și până în prezent și pentru reziliența de care au dat dovadă! Le mulțumesc organizațiilor neguvernamentale că au avut răbdare cu noi pe acest drum și că, împreună, am spart într-un timp scurt bariere care nu fuseseră nici măcar crăpate ani de zile!
Pentru a încheia mandatul într-un mod firesc și transparent, începând cu ora 18:30, voi susține o conferință de presă în fața sediului ANPDPD din str. General Constantin Budișteanu nr. 28C.
Justiția nu se face pe Facebook, iar respectul nu se câștigă prin vorbe”.
Conferință de presă după demitere
Alexandra Zară a anunțat că va susține o conferință de presă la sediul ANPDPD din strada Constantin Budișteanu nr. 28C, începând cu ora 18.30. Potrivit acesteia, declarațiile vor viza motivele reale ale demiterii, contextul intervenției din 30 iunie și responsabilitatea instituțiilor în cazul persoanelor vulnerabile relocate în centre autorizate.
Amendă de un milion de lei după controalele din Bihor
Între timp, Ministerul Muncii a solicitat verificări rapide din partea Inspecției Muncii, după amenda aplicată asociației lui Viorel Pașca. Controlul ITM Bihor a fost cerut de DIICOT, după ce anchetatorii au obținut informații că persoane care lucrau în azilele ilegale nu aveau contracte de muncă și erau plătite la negru.
Potrivit datelor transmise de minister, ITM Bihor a efectuat controale în 18 locații ale Asociației Dumbrava DPG. În urma verificărilor au fost identificate 36 de persoane care desfășurau activități fără contracte individuale de muncă.
„În urma controalelor şi verificărilor efectuate în 18 locaţii din judeţul Bihor care aparţin Asociaţiei Dumbrava DPG de către ITM Bihor, care a informat Inspecţia Muncii despre această acţiune în data de 1 iulie, au fost identificate 36 de persoane care lucrau fără a avea contracte individuale de muncă, motiv pentru care a fost aplicată o amendă în valoare de 1 milion de lei. ITM Bihor a sesizat şi organele de urmărire penală pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără forme legale, aşa cum prevede Legea nr 53/2003 privind Codul Muncii * Republicată la art. 264 alin 3”, a transmis Ministerul Muncii.
Confirmarea demiterii
Ministrul Muncii a conformat, printr-o postare pe pagina sa de socializare, demiterea Alexandrei Zară, dar și alte măsuri disciplinare dispuse în cazul azilelor din Bihor: