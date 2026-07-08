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Șase persoane implicate într-un accident cu o cisternă, în județul Neamț. Două sunt asistate medical

Accident Neamț / Captură foto

Accident Neamț / Captură foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:16

Pericol uriaș pe șosea, după un accident rutier produs miercuri în judeţul Neamţ între un microbuz, o cisternă încărcată cu motorină şi un autotren. Șase persoane au fost implicate în evenimentul rutier, două dintre ele primind îngrijiri medicale la fața locului. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur sens.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, miercuri, în comuna Costişa, după producerea unui accident rutier în care au fost implicate un autotren, o autocisternă şi un microbuz. 

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Piatra-Neamţ, dar şi echipaje SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. 

”La sosirea pompierilor, la locul evenimentului se aflau şase persoane care au fost implicate în accident, dintre care trei erau conducătorii autovehiculelor şi trei pasageri în microbuz”, au afirmat pompierii. Ei au precizat că autocisterna este încărcată cu motorină. De asemenea, două persoane primesc îngrijiri medicale. 

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, nu sunt înregistrate scurgeri în urma evenimentului rutier, iar circulaţia în zonă se desfăşoară pe un sens, alternativ. Totodată, pompierii au precizat că nu este necesară transvazarea combustibilului în altă cisternă.


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