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Social· 1 min citire
Șase persoane implicate într-un accident cu o cisternă, în județul Neamț. Două sunt asistate medical
Accident Neamț / Captură foto
Pericol uriaș pe șosea, după un accident rutier produs miercuri în judeţul Neamţ între un microbuz, o cisternă încărcată cu motorină şi un autotren. Șase persoane au fost implicate în evenimentul rutier, două dintre ele primind îngrijiri medicale la fața locului. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur sens.
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