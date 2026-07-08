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Traseul Bucharest City Tour se extinde până la Catedrala Națională. Autobuzele turistice revin și pe Calea Victoriei
Traseul Bucharest City Tour
Vești bune pentru turiști și pentru bucureștenii care vor să redescopere Capitala la bordul autobuzelor etajate. Începând cu 10 iulie 2026, linia turistică Bucharest City Tour își prelungește traseul până la Catedrala Națională (Catedrala Mântuirii Neamului) și revine, în fiecare vineri, pe Calea Victoriei, unul dintre cele mai reprezentative bulevarde ale Bucureștiului.
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