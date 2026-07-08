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Traseul Bucharest City Tour se extinde până la Catedrala Națională. Autobuzele turistice revin și pe Calea Victoriei

Traseul Bucharest City Tour

Traseul Bucharest City Tour

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:02

Vești bune pentru turiști și pentru bucureștenii care vor să redescopere Capitala la bordul autobuzelor etajate. Începând cu 10 iulie 2026, linia turistică Bucharest City Tour își prelungește traseul până la Catedrala Națională (Catedrala Mântuirii Neamului) și revine, în fiecare vineri, pe Calea Victoriei, unul dintre cele mai reprezentative bulevarde ale Bucureștiului.

Noua stație de la Catedrala Națională le va permite vizitatorilor să ajungă direct în fața unuia dintre cele mai impresionante lăcașuri de cult din Europa. Situată în apropierea Palatului Parlamentului, catedrala se remarcă prin arhitectura sa monumentală, turla impunătoare și mozaicurile realizate manual din sticlă de Murano și foiță de aur.

Începând din această săptămână, linia turistică va circula pe două trasee distincte. Vinerea, autobuzele vor urma Traseul Roșu, care include și Calea Victoriei, oferind o panoramă spectaculoasă asupra centrului Capitalei. Sâmbăta și duminica, acestea vor circula pe Traseul Albastru, ce va avea, de asemenea, oprire la Catedrala Națională și în noile stații din zona Palatului Parlamentului.

Autobuzele Bucharest City Tour circulă în fiecare vineri, sâmbătă, duminică și în zilele de sărbătoare legală, între orele 10:00 și 21:00.

Tarifele promoționale rămân neschimbate: 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani.

Prin extinderea traseului și introducerea noilor opriri, autoritățile urmăresc să promoveze principalele obiective turistice ale Bucureștiului și să ofere o experiență completă atât turiștilor români și străini, cât și locuitorilor Capitalei care doresc să descopere orașul dintr-o perspectivă diferită.

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