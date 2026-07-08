Operația prin care este reparată valva mitrală

Unele boli ale valvelor inimii nu necesită întotdeauna înlocuirea valvei, deoarece este posibilă repararea ei. Atunci când anatomia permite, păstrarea țesutului propriu poate avea avantaje importante pentru pacient.
Plastia de valvă mitrală este intervenția prin care valva dintre atriul stâng și ventriculul stâng este reparată, astfel încât sângele să circule corect și să nu se întoarcă în atriu în timpul contracției inimii. Procedura este indicată mai ales în anumite forme de insuficiență mitrală, când valva nu se închide bine. Repararea poate include remodelarea foițelor valvulare, corectarea cordajelor sau montarea unui inel de susținere, în funcție de mecanismul bolii.
Avantajul unei plastii reușite este că păstrează valva proprie și poate evita unele probleme asociate protezelor valvulare. Indicația depinde de severitatea afectării, simptome, funcția inimii și experiența centrului chirurgical. Pentru pacient, esențial este ca boala să fie evaluată din timp, deoarece repararea este mai probabilă atunci când valva și ventriculul nu sunt deja sever afectate.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.