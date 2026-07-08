Operația prin care este reparată valva mitrală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 07:59

Unele boli ale valvelor inimii nu necesită întotdeauna înlocuirea valvei, deoarece este posibilă repararea ei. Atunci când anatomia permite, păstrarea țesutului propriu poate avea avantaje importante pentru pacient.

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