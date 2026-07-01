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Politica· 1 min citire

Radu Miruță are timp de ironii, în timp ce metroul este inundat. ”Unii ar fi vrut ca, de azi, prețul biletului să crească la 7 lei”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:32

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, are timp de făcut ironii pe internet, în timp ce metroul bucureștean este blocat din cauza inundațiilor.

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar miercuri dimineață, după ce a fost inundată, însă, pe Radu Miruță îl interesează mai mult să se laude că nu a crescut prețul biletului la metrou la șapte lei.

„Unii ar fi vrut ca, de azi, prețul biletului la metrou să crească la 7 lei. Noi nu!”, este reacția ministrului interimar al Transporturilor.

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