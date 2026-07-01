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Politica· 1 min citire
Radu Miruță are timp de ironii, în timp ce metroul este inundat. ”Unii ar fi vrut ca, de azi, prețul biletului să crească la 7 lei”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, are timp de făcut ironii pe internet, în timp ce metroul bucureștean este blocat din cauza inundațiilor.
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