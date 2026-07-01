Bolojan se eschivează când este întrebat despre zilele groazei din fief. Niciun răspuns concret despre orori

Publicat 1 iul. 2026, 08:19 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează din nou. Întrebat ce știe despre azilele groazei Bihor, fieful unde a fost președinte al Consiliului Județean, Bolojan nu a oferit un răspuns concret, ci doar a transmis că a aprobat un ajutor pentru persoanele vulnerabile, potrivit Realitatea PLUS.

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