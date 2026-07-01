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Politica· 1 min citire

Bolojan se eschivează când este întrebat despre zilele groazei din fief. Niciun răspuns concret despre orori

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 08:19
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează din nou. Întrebat ce știe despre azilele groazei Bihor, fieful unde a fost președinte al Consiliului Județean, Bolojan nu a oferit un răspuns concret, ci doar a transmis că a aprobat un ajutor pentru persoanele vulnerabile, potrivit Realitatea PLUS.

„Așa-numit... ceea ce am văzut din informațiile publice, știu că Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat... în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe în așa fel încât acești oameni să își găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului”, a spus Bolojan.

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