Crin Antonescu: „Bolojan aduce în PNL extremiști de la POT și SOS!”
Crin Antonescu
Crin Antonescu lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa conducerii PNL, susținând că Ilie Bolojan transformă partidul prin atragerea unor parlamentari proveniți din formațiuni pe care, până de curând, liberalii le catalogau drept extremiste. Într-o intervenție telefonică la „Culisele Statului Paralel, fostul lider liberal a vorbit și despre blocajul politic, situația guvernării și rolul președintelui Nicușor Dan, despre care afirmă că transmite un mesaj de neputință.
Critici dure la adresa lui Nicușor Dan
Anca Alexandrescu: Domnule Antonescu, mărturisesc că astăzi am schimbat câteva cuvinte cu dumneavoastră și v-am mărturisit că am o îngrijorare, de altfel lucru pe care l-am și spus în editorialul meu din această seară.
Am senzația și niște informații că niște forțe... personaje încearcă să folosească această frustrare, această furie a oamenilor care s-a acumulat și care este foarte mare, într-un scop rău pentru România.
Aparent, probabil, oamenii se vor bucura, dar pe fond cred că ar fi un lucru rău pentru România să fie violențe, să fie destabilizată țara, să rămânem cu acest interimat care iată, astăzi s-a confirmat prin declarațiile lui Nicușor Dan, că nu vom avea încă un guvern plin și cel puțin până în august vom avea un guvern interimar.
Se anunță lucruri complicate, am văzut și postarea domnului Toni Neacșu care îi atrage atenția lui Nicușor Dan că nu poate împinge la infinit o nominalizare. Există un blocaj, oamenii sunt din ce în ce mai nervoși.
Cum vedeți dumneavoastră starea de spirit de astăzi și drumul pe care merge România în ultima perioadă și bineînțeles către ce ne îndreptăm?
Crin Antonescu: Nu știu către ce ne îndreptăm, dar nu cred să fie ceva bun, pentru că atât cât pot eu să văd și din mediul online și în general din tot ceea ce de la o zi la alta se adaugă la impresiile noastre, traversăm sau se manifestă un val de întuneric, de ură, de intoleranță, de incapacitate de a mai schimba argumente chiar de pe poziții contrare, nu doar între tabere...în interiorul aceleași zone politice e ceva ce într-adevăr la amploarea asta nu am mai văzut, ceva ce crește și ceva ce ne învață istoria cel puțin, n-are cum să nu fie folosit la un moment dat de oamenii care cu asta se ocupă.
Nu-mi cere să spun cine sunt, că nu știu. Sunt însă din ce în ce mai multe elemente care arată că noi nu suntem bine, că România nu e bine. Să discutăm doar pe ce se vede. Astăzi, vă spun sincer, din diverse alte motive eram foarte bine dispus de dimineață.
Am văzut, spre nefericirea mea, conferința de presă sau în fine, întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu presa, care încheie cumva acest, sau faza asta, etapa asta de două luni a luptelor pentru a avea în fine un guvern pe deplin legitim și cu depline puteri, și pur și simplu m-a deprimat.
Eu nu sunt un om ușor de deprimat. Sunt un om care, paranteză fie spus, știu că în viață există cu adevărat tragedii, nu chestiunile care țin de politică. Dar a fost pur și simplu deprimant. În primul rând, înainte de toate, și o spun ca unul care nu sunt împotriva lui Nicușor în poziția asta. A fost absolut dezolant să vezi capul statului, personajul politic oficial numărul unu, responsabilul numărul unu într-un asemenea moment, cel care trebuia să ia decizii, cel care trebuie să dea direcții, transmițând un mesaj de neputință și de derută din tot corpul, din toată fața și din toate cuvintele.
Ne-a și spus, de fapt, dând întruna la propriu din umeri, că asta e, n-avem ce face. Și care asta e? Dacă privim puțin peste labirintul ăsta al partidelor și grupărilor din partide și grupurilor parlamentare, e un lucru pe care noi l-am mai discutat și care acum este absolut evident. 80% și 75%, poftim, în cel mai rău caz, 75% din câmpul politic, din câmpul forțelor politice, din Parlamentul României și din România, a lăsat această țară pe mâna a 25% maximum de grupare soroșistă, hastagistă, în frunte cu Ilie Bolojan.
Ei în acest moment au tot. Președintele este pur și simplu dezafectat. Ați văzut, azi vorbea nu știu ca un om de pe stradă, ca mine, ca... Mă rog, eu cred că am niște idei mai clare.
Anca Alexandrescu: Oricum și imaginea lui a fost jalnică, deci arăta azi... efectiv prăbușit.
Crin Antonescu: Asta spun, m-a izbit. Pur și simplu spunându-ne că n-are ce face și că așteaptă. Poate, poate că la un moment dat niște oameni găsesc niște soluții să-l anunțe. Oamenii rămân în continuare la guvernare, domnul Bolojan și echipa, deci rămân cu banii, deci rămân cu capacitatea de a face numiri, de a face destituiri, de a încheia contracte.
Am mai vorbit, deci tot ceea ce înseamnă asta. Până când? Păi nu se știe. Cât vor vrea.
Trei. Aparatul lor de propagandă absolut redutabil este regrupat și funcționează la minut, la secundă, perfect unitar, regrupat în spatele lui Bolojan și au creat un lider care este Ilie Bolojan.
Se și vede că Ilie Bolojan nu mai are nicio limită. A făcut ce a făcut cu PNL-ul, l-a mutilat, l-a desfigurat, pur și simplu.
Vorbea domnia sa de principiul ușilor batante? Da, pe o parte dă afară pe unii care, indiferent cât ar fi și aia de discutabili, totuși sunt niște oameni care au câștigat niște alegeri în decursul timpului, care au făcut niște lucruri, care au niște decenii în partidul ăla Național Liberal, ca să aducă pe cine vrea. După ce a reciclat toate, nu zic toate, că or mai fi, mai urmează, toate grupurile băsiste, în Partidul Național Liberal, acum fără niciun fel de jenă, ia parlamentari de la partidul doamnei Șoșoacă, de oriunde, și de la doamna Gavrilă, care erau până mai ieri extremiști, putiniști, și așa mai departe.
Toată lumea zice că e foarte bine.
Anca Alexandrescu: Unde mai pui că a luat-o și pe Oana Gheorghiu, pe Dragoș Pîslaru, cei mai tari globaliști.
Crin Antonescu: Nu, asta nici nu mai spun. Face propunerea, încă o dată o spun, de un tupeu fără margini, cu Siegfried Mureșan, anume prim-ministru al României. Și nu doar că nimeni nu pune totuși niște semne de întrebare, dar toată propaganda se aliniază și descoperă ce om mare pentru România e Siegfired Mureșan și ce a făcut el pentru România.
Deci acolo lucrurile merg perfect. Ceilalți intră în vacanță. E aici un lanț de greșeli. Eu nu sunt vreun arbitru sau vreun profesor să dau note. Spun părerea mea. Da, a greșit Nicușor Dan, care nici până în ziua de azi n-a asumat categoric rolul constituțional al președintelui, care să spună acum e o criză, acum eu trebuie să intru în rol și să spun foarte clar cum și ce facem.
Și care a greșit fundamental, și am spus-o de atunci, nu spun acum, în momentul în care, în mod aberant și abuziv, a fixat așa numite linii roșii.
Nu discut cu AUR, nu discut cu celelalte partide, o aberație, o chestiune nedemocratică, o chestiune de nejustificat.
Doi, nu accept alegeri anticipate. Păi de ce să nu accepti alegeri anticipate? Că sunt prescrise în Constituție ca variantă. Și pur și simplu s-a încurcat și a prins ce și-a prins acolo...A greșit PSD-ul, care nu avea de ce să-l pună pe Ilie Bolojan prim-ministru, după ce a demisionat Ciolacu.
Era primul partid din acea coaliție pe care au făcut-o și trebuia să-și asume poziția de prim-ministru. Nicușor, sigur, avea obligații din campanie. Paranteză fie spus, uitându-mă la ei, stau și mă întreb, dom'le, de ce n-a candidat Bolojan și de ce a candidat Nicușor? Pentru că Nicușor Dan nu pare să aibă nimic clar în cap. În spațiul politic, undeva.
Puncte de sprijin, direcții de acțiune, măsuri de luat, valori de apărat, în vreme ce domnul Bolojan pare sprijinit de toată lumea. Parcă unii l-au oprit pe Bolojan atunci să candideze și l-au împins pe Nicușor să candideze și acum s-au schimbat. Dar, mă rog, astea sunt impresii și închidem paranteza.
Crin Antonescu: „Ilie Bolojan nu are limite. A mutilat PNL!”
Deci l-a numit pe Bolojan din niște obligații, știu și eu, electorale, cum au anunțat ei, dar acum nu poate să-l mai schimbe.
PSD-ul a greșit împrumutând și el această linie, pentru că era clar că în momentul când l-au dat jos pe Bolojan împreună cu AUR, în aceeași logică trebuia să spună, nu, dom'le, o fi zicând președintele, dar noi suntem un partid parlamentar, dă-ne mandatul și noi discutăm cu oricine. Discutăm și cu AUR, care este un partid parlamentar, al doilea partid parlamentar.
Trei, în opinia mea, cum știți, a greșit George Simion, sau AUR, neinvestind un guvern care de fapt însemna dizlocarea soroșiștilor din acest sistem de putere. Chiar dacă nu era guvernul ideal pentru ei, avea ocazia să facă asta.
Aici eu personal împărtășesc exact analiza maestrului Cristoiu pe care o cunoașteți. Dacă ai spus în moțiunea de cenzură că ăla e un guvern care sărăcește și vinde România, atunci trebuie să-l înlături cu orice prilej pe care îl ai. Și l-au avut. În situația asta suntem și acum eu mă gândesc la un singur lucru.
George Simion a pornit procedura de suspendare. Foarte bine, e dreptul domniei sale. Sigur, o să fie o discuție constituțională.
Nu cumva e totuși gând la gând cu bucurie? Așa, întâmplător, dacă mâine Nicușor Dan, despre care mi-am spus părerea în repetate rânduri, inclusiv azi, e suspendat, cine câștigă președinția României? Oamenii în partea cealaltă soroșiștii au candidat, scorul lor probabil a crescut pentru că această propagandă pe fondul agitației își face efectul, o nebunie care se răspândește, și în partea soroșistă, cum și în partea suveranistă, despre care discut mai puțin acum, eu o cunosc mai bine pe cealaltă. Și ce facem?
Ei au candidat, domnul Bolojan nepregătit, îmi garantează domnul Simion că în turul doi se prezintă la dezbateri de data asta? Sau, de fapt, mergem într-o chestiune în care îl face pe Bolojan...
Anca Alexandrescu: De ce credeți că nu l-ar lăsa pe Călin Georgescu să candideze? Pentru că, teoretic, domnul Georgescu ar trebui să candideze.
Crin Antonescu: Doamna, Alexandrescu, eu nu știu... sigur de ce nu l-au lăsat și prima dată. Eu știu... Nu știu. Bineînțeles că nu. Eu personal știți foarte bine părerea mea, care diferă radical de a dumneavoastră, dar totuși putem discuta omenește, văd, părerea mea... nu numai a dumneavoastră, diferă fundamental. Sunteți siguri că ar avea vreo șansă? Chiar pe bune electoral, la modul cum e pus aparatul de propagandă?
Anca Alexandrescu: Cel puțin în noiembrie 2024 ar fi avut o șansă să câștige uriașă.
Crin Antonescu: Dar eu nu neg acest lucru.
Anca Alexandrescu: Acum eu cred că...pe fondul ăsta de furie al oamenilor, teoretic, ar avea o șansă și mai mare.
Crin Antonescu: Eu nu știu care sunt șansele. Ce știu eu, și din punctul ăsta de vedere, cum să spun, cred că putem și opri discuția. Ce știu eu este că nici n-are, ce cred eu este că nici n-are mari șanse și că nici n-ar fi foarte bine să câștige.
Dar asta este părerea mea, bineînțeles, spre deosebire de părerea multor altora. Și această părere mi-a fost împrospătată foarte de curând. Dar dincolo de asta, e părerea mea.
Eu spun că acești 75% din țară care nu vor ca această țară să fie definitiv pe mâna soroșiștilor, nu are nici candidat, pentru că vedeți bine cum sunt împărțite taberele, pe când ceilalți le au, nu are nici mijloacele pe care, vă repet, sunt la guvernare, au susținere internațională, manifestă, nu ghicită, au tot ce le trebuie.
De ce 75% a putut să lase țara peste vară pe mâna lor? De ce în fața unei situații în care înțeleg că nici președintele țării măcar n-a avut un cuvânt de spus, Bolojan și gașca sa, pentru că îmi permit să folosesc termenul ăsta, pur și simplu împart miliarde, care îndatorează România, cum vor ei, și iau decizii pe ce bogății mai are România, cum vor ei? Asta pentru mine e greu de înțeles, dar e ușor de constatat.
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