Crin Antonescu: „Bolojan aduce în PNL extremiști de la POT și SOS!”

Publicat 30 iun. 2026, 21:49 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa conducerii PNL, susținând că Ilie Bolojan transformă partidul prin atragerea unor parlamentari proveniți din formațiuni pe care, până de curând, liberalii le catalogau drept extremiste. Într-o intervenție telefonică la „Culisele Statului Paralel, fostul lider liberal a vorbit și despre blocajul politic, situația guvernării și rolul președintelui Nicușor Dan, despre care afirmă că transmite un mesaj de neputință.

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