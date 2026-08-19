Romsilva respinge acuzațiile Dianei Buzoianu: „Nu am acordat prime din 2023 până în prezent”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 15:02

Romsilva respinge acuzațiile ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, privind introducerea în noul Contract Colectiv de Muncă a unei prevederi referitoare la acordarea unor prime colective. Regia susține că articolul invocat permite premierea angajaților numai în situații excepționale, dacă sunt depășiți indicatorii bugetari, și precizează că nu a acordat astfel de bonusuri începând din 2023.

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