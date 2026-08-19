Romsilva respinge acuzațiile Dianei Buzoianu: „Nu am acordat prime din 2023 până în prezent”

Romsilva respinge acuzațiile ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, privind introducerea în noul Contract Colectiv de Muncă a unei prevederi referitoare la acordarea unor prime colective. Regia susține că articolul invocat permite premierea angajaților numai în situații excepționale, dacă sunt depășiți indicatorii bugetari, și precizează că nu a acordat astfel de bonusuri începând din 2023.
Primele nu sunt prevăzute în bugetul din acest an
Reprezentanții Romsilva afirmă că noul Contract Colectiv de Muncă este negociat cu partenerii sociali, iar în cadrul discuțiilor pot fi modificate, eliminate sau introduse clauze. Regia amintește că, la inițiativa directorului general Jean Vișan, a fost eliminat inclusiv bonusul de pensionare de până la zece salarii.
„Articolul 137 alineatul 2, la care face referire ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, prevede posibilitatea acordării unor prime colective, în situații excepționale, când indicatorii din bugetul anual aprobat sunt depășiți. Prevederea este legală și nu se aplică automat. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva nu a acordat prime individuale sau colective din anul 2023 până în prezent, iar în bugetul propus pentru acest an acestea nu sunt prevăzute”, a transmis instituția.
Explicațiile Romsilva privind bonusurile din 2021 și 2022
Regia recunoaște că angajații au primit prime în anii 2021 și 2022, însă susține că deciziile au fost luate după ce veniturile și profitul au depășit considerabil valorile prevăzute în bugetele aprobate.
În 2021, veniturile Romsilva ar fi crescut cu 255 de milioane de lei, iar profitul cu 35,6% față de buget. În 2022, veniturile ar fi fost mai mari cu peste 740 de milioane de lei, în timp ce profitul brut ar fi depășit cu 806% nivelul bugetat.
„Având în vedere că la aceste rezultate au contribuit toți angajații, conducerea de atunci a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a decis premierea tuturor angajaților. Cu toate acestea, Curtea de Conturi, în raportul de audit de conformitate din 21 mai 2025, a considerat că aceste prime au fost acordate în afara Contractului Colectiv de Muncă, în lipsa unei prevederi clare în acest sens. Pentru întregirea cadrului acordării primelor, în urma negocierilor a fost introdus articolul 137 alineatul 2, care prevede, teoretic, acordarea acestei forme de recompensare a angajaților care contribuie, colectiv, la rezultate excepționale”, explică Romsilva.
Regia mai precizează că a obținut profit în fiecare an și că varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 de milioane de lei, sub formă de taxe, contribuții și impozite. Romsilva subliniază că nu este finanțată de la buget, iar o parte dintre venituri provin din servicii silvice oferite proprietarilor privați de păduri.
Acuzațiile lansate de Diana Buzoianu
Reacția vine după ce Diana Buzoianu a susținut că premierea colectivă introdusă în Contractul Colectiv de Muncă ar contraveni recomandărilor Curții de Conturi. Ministrul interimar al Mediului a mai afirmat că, prin același contract, conducerea Romsilva s-ar fi obligat să pună la dispoziție mașini ale instituției pentru protestele organizate de Federația Sindicală Silva.
În comunicatul transmis miercuri, Romsilva răspunde acuzațiilor referitoare la primele colective, însă nu oferă explicații cu privire la presupusa folosire a mașinilor instituției pentru acțiunile sindicale.