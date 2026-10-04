Gheorghe Piperea (AUR), în exclusivitate la Realitatea Plus: Sorin Grindeanu, soluția firească de premier

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că Sorin Grindeanu este soluția naturală în acest moment pentru funcția de prim-ministru al României. Piperea a adăugat, însă, că liderul PSD poate obține susținerea doar dacă va ține cont și de programul de guvernare al AUR.
Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, Piperea a subliniat însă că susținerea AUR este condiționată de includerea formațiunii în actul guvernării și de asumarea unor măsuri din programul politic promovat de partid.
Eu cred că Sorin Grindeanu este soluția naturală la care trebuia să se gândească de foarte multă vreme domnul președinte și, dacă domnul Grindeanu este atent la mesajele pe care le-am trimis până acum, poate să obțină susținerea noastră într-o coaliție la guvernare. Condițiile însă le știe și le știți și dumneavoastră, le repet ca să fie lucrurile clare, e vorba de cooptarea oficială la guvernare, premierul să fie acceptat de AUR și programul de guvernare să țină cont de programul nostru de guvernare. Dacă nu se întâmplă acest lucru, mă tem că vom ajunge într-o situație de guvern care, în alte șase luni de zile, o să pice, a declarat Gheorghe Piperea.
Declarația europarlamentarului AUR vine în condițiile în care luni, 5 octombrie 2026, președintele Nicușor Dan a invitat liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament la Palatul Cotroceni, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 14:00, cu delegația PSD, și se vor încheia cu întâlnirea programată la ora 19:00 cu parlamentarii neafiliați.