Gheorghe Piperea (AUR), în exclusivitate la Realitatea Plus: Sorin Grindeanu, soluția firească de premier

Publicat 4 oct. 2026, 09:21 Sursă Realitate Plus

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că Sorin Grindeanu este soluția naturală în acest moment pentru funcția de prim-ministru al României. Piperea a adăugat, însă, că liderul PSD poate obține susținerea doar dacă va ține cont și de programul de guvernare al AUR.

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