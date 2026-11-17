Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 15:50

Alina Irina Apostol, românca închisă în China din 2017, susține într-o scrisoare trimisă din penitenciar că a fost condamnată pe nedrept și că nu a participat la frauda pentru care se află în detenție. Femeia descrie condițiile dificile în care trăiește, problemele de sănătate și obstacolele care o împiedică să revină în România. După ce cazul a revenit în atenția publică, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că autoritățile române au solicitat o nouă videoconferință cu reprezentanții justiției chineze pentru a încerca deblocarea transferului.

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