Radu Marinescu, anunț despre românca închisă de 9 ani în China. Ce face România pentru a o aduce acasă pe Alina Apostol
Alina Apostol și Radu Marinescu
Alina Irina Apostol, românca închisă în China din 2017, susține într-o scrisoare trimisă din penitenciar că a fost condamnată pe nedrept și că nu a participat la frauda pentru care se află în detenție. Femeia descrie condițiile dificile în care trăiește, problemele de sănătate și obstacolele care o împiedică să revină în România. După ce cazul a revenit în atenția publică, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că autoritățile române au solicitat o nouă videoconferință cu reprezentanții justiției chineze pentru a încerca deblocarea transferului.
Alina Apostol susține că a fost condamnată pe nedrept în China. Ce dezvăluie în scrisoarea trimisă acasă
Alina Apostol, aflată în detenție în China de aproape nouă ani, contestă condamnarea primită pentru fraudă bancară și susține că a fost victima unei înscenări. Într-o scrisoare redactată în 2025 și făcută publică în noiembrie 2026, românca afirmă că a ajuns în China în baza unui contract și a unei procuri, pentru a intermedia tranzacții legate de achiziționarea unui hotel. Potrivit relatării sale, un cetățean italian ar fi fost interesat să cumpere o proprietate în sudul Chinei, însă ea nu ar fi avut nicio implicare în frauda pentru care a fost ulterior condamnată.
Femeia susține că nu a primit și nici nu a văzut vreodată banii despre care autoritățile chineze afirmă că ar proveni din activitatea infracțională. Mai mult, aceasta contestă inclusiv existența prejudiciului stabilit de instanță și afirmă că a fost implicată într-un dosar penal pentru fapte pe care nu le-ar fi comis.
Afirmațiile reprezintă poziția femeii condamnate și nu schimbă situația juridică stabilită prin hotărârea definitivă a instanței chineze.
Românca reclamă condițiile din penitenciar: muncă grea, probleme de sănătate și refuzul reducerii pedepsei
În scrisoare, Alina Apostol descrie și condițiile în care susține că și-a petrecut anii de detenție. Românca afirmă că a muncit încă de la început în penitenciar, în activități de producție a hainelor, și că efortul fizic i-ar fi afectat grav sănătatea. Aceasta susține că a trecut prin numeroase episoade de boală, febră și că s-ar fi infectat de opt ori cu COVID-19, fără să beneficieze de o reducere a pedepsei.
Potrivit femeii, deși deținuții chinezi ar putea beneficia periodic de reduceri ale pedepselor, ei nu i-ar fi fost acordată această posibilitate. Alina Apostol afirmă că a respectat regulile penitenciarului și a suportat condițiile de detenție în speranța că va putea reveni mai repede în România. Ea solicită explicații din partea autorităților chineze cu privire la refuzul reducerii pedepsei și al transferului.
Românca susține că a trimis în repetate rânduri scrisori Ministerului Afacerilor Externe și că păstrează legătura cu Ambasada României la Beijing. În document, aceasta arată că poate vorbi telefonic cu reprezentanții ambasadei o dată pe lună și că, din 2024, i s-a permis să comunice în limba română. Cu toate acestea, spune că nu primește suficiente informații despre demersurile făcute pentru cazul său. În comunicarea oficială din 3 noiembrie, Ministerul Justiției a prezentat însă o evaluare diferită a situației medicale. Instituția a precizat că, potrivit informațiilor transmise de misiunea diplomatică de la Beijing, controalele medicale efectuate nu au evidențiat probleme de sănătate deosebite și că românca beneficiază de monitorizare periodică.
Despăgubirile de 1,6 milioane de yuani, principalul obstacol. Ce soluție propune Alina Apostol
Una dintre cele mai importante probleme semnalate în scrisoare privește despăgubirile impuse prin hotărârea de condamnare. Alina Apostol susține că autoritățile chineze îi cer să plătească bani unei companii din Shanghai, despre care afirmă că nu a auzit niciodată și cu care nu ar fi avut legături. Potrivit relatării sale, instanța chineză a stabilit plata în solidar a despăgubirilor, ceea ce înseamnă că persoanele condamnate răspund împreună pentru suma datorată. Românca explică faptul că hotărârea este definitivă și că, în opinia sa, despăgubirile nu mai pot fi împărțite de instanță între persoanele condamnate.
În scrisoare, femeia propune ca societatea prejudiciată să accepte plata a câte 512.000 de yuani din partea persoanelor implicate, urmând ca diferența până la aproximativ 1,6 milioane de yuani să fie recuperată de la un alt condamnat, cetățean chinez. Aceasta consideră că o asemenea soluție ar putea permite deblocarea procedurii de transfer.
Deocamdată, nu există o confirmare că firma respectivă sau autoritățile chineze ar accepta o astfel de înțelegere. În plus, Ministerul Justiției a explicat anterior de ce despăgubirile împiedică transferul Alinei Apostol, precizând că România nu poate modifica obligațiile financiare stabilite printr-o hotărâre definitivă pronunțată în străinătate. Potrivit instituției, tatăl româncei a achitat în august 2024 amenda impusă de instanța chineză, însă despăgubirile către persoanele prejudiciate au rămas neachitate.
Radu Marinescu anunță noi discuții cu China pentru transferul Alinei Apostol
În contextul situației Alinei Apostol, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, în direct la Realitatea PLUS, că autoritățile române continuă demersurile pentru ca femeia să își poată executa pedeapsa într-un penitenciar din România. Oficialul a precizat că procedurile care țin de competența statului român au fost îndeplinite, însă transferul depinde de acordul final al autorităților judiciare chineze. Ministrul a anunțat că a fost solicitată o nouă videoconferință cu reprezentanții Ministerului Justiției din China, în încercarea de a identifica o soluție pentru deblocarea situației. Solicitarea oficială a fost transmisă pe 16 noiembrie 2026 și urmărește clarificarea problemelor care împiedică finalizarea transferului.
Oficialul a subliniat că autoritățile române au obligația de a sprijini cetățenii condamnați în străinătate care doresc să își execute pedepsele în România. În același timp, a precizat că Ministerul Justiției nu are posibilitatea legală de a plăti din fonduri publice despăgubirile stabilite în sarcina Alinei Apostol.
De ce nu poate fi adusă Alina Apostol în România, deși au trecut aproape nouă ani de la arestare
O dificultate suplimentară este lipsa unui tratat de cooperare judiciară între România și China în materia transferului persoanelor condamnate. Din acest motiv, procedura se desfășoară pe baza principiilor generale ale dreptului internațional, inclusiv curtoazia internațională și reciprocitatea.
Ministerul Justiției a precizat că autoritățile chineze au condiționat în repetate rânduri transferul de achitarea despăgubirilor restante. Deși partea chineză și-a exprimat acordul pentru adaptarea pedepsei în conformitate cu legislația română, acest pas nu este suficient pentru aducerea femeii în țară. Radu Marinescu a anunțat că instituția pe care o conduce păstrează legătura cu familia româncei și că tatăl acesteia urmează să fie primit din nou la discuții în cursul acestei săptămâni. Ministrul a precizat că autoritățile vor continua dialogul cu partea chineză pentru identificarea unor soluții, însă nu a putut avansa un termen pentru finalizarea procedurii.
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