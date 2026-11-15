Un român, condamnat la închisoare după ce a spart mai multe cămine de bătrâni. A bătut o îngrijitoare și a încercat să o înjunghie pe alta cu un pix

Publicat 15 nov. 2026, 17:48 Actualizat 15 nov. 2026, 17:54

Un cetățean român în vârstă de 24 de ani a ajuns după gratii în Marea Britanie, după ce a comis mai multe furturi și spargeri, inclusiv în centre rezidențiale pentru persoane vârstnice. Pavel Bolea, din Romford, a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru spargere, furt și agresiune, după ce a atacat două angajate ale unui cămin de bătrâni.

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