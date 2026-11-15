Un român, condamnat la închisoare după ce a spart mai multe cămine de bătrâni. A bătut o îngrijitoare și a încercat să o înjunghie pe alta cu un pix

Un cetățean român în vârstă de 24 de ani a ajuns după gratii în Marea Britanie, după ce a comis mai multe furturi și spargeri, inclusiv în centre rezidențiale pentru persoane vârstnice. Pavel Bolea, din Romford, a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru spargere, furt și agresiune, după ce a atacat două angajate ale unui cămin de bătrâni.
Potrivit Poliției din Kent, bărbatul a vizat mai multe proprietăți, iar unul dintre cele mai grave incidente s-a produs la începutul lunii august, când a pătruns într-un centru pentru vârstnici și a fost surprins de personal. În încercarea de a scăpa, acesta a lovit o îngrijitoare cu pumnii și picioarele, iar ulterior a încercat să atace o altă angajată folosind un pix.
Prima spargere, într-un cămin de bătrâni din Maidstone
Primul incident documentat de anchetatori a avut loc pe 13 iunie 2026, în jurul orei 9:15, la Cavell Park Care Home din Maidstone.
Pavel Bolea și-a lăsat mașina la capătul străzii, după care a mers la clădire și a început să verifice mai multe uși ale camerelor de la parter. În cele din urmă, a găsit o ușă neîncuiată și a intrat în interior.
Angajații centrului l-au observat și i-au cerut să părăsească incinta. Ulterior, polițiștii au analizat înregistrările camerelor de supraveghere, care au surprins acțiunile bărbatului.
A furat materiale de construcții în valoare de 4.000 de lire sterline
La numai două zile după prima spargere, românul a fost implicat într-un alt furt. De această dată, ținta sa a fost un șantier din zona Sydenham, Londra, de unde a sustras materiale de construcții estimate la aproximativ 4.000 de lire sterline.
Imaginile de supraveghere au surprins și acest incident, iar anchetatorii au observat că bărbatul a ajuns la fața locului folosind aceeași mașină pe care o utilizase și în cazul spargerii de la centrul rezidențial din Maidstone.
A bătut o îngrijitoare și a încercat să atace o altă angajată cu un pix
Cel mai violent episod s-a petrecut în dimineața zilei de 6 august, când Pavel Bolea a pătruns prin efracție în Rowallen Care Home din Romford, în comitatul Essex.
Una dintre angajate l-a surprins și a încercat să îl oprească până la sosirea poliției. Bărbatul a reacționat violent și a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii și picioarele.
Situația a devenit și mai gravă în momentul în care o a doua angajată a intervenit pentru a-și ajuta colega. Românul a încercat să o înjunghie folosind un pix, însă polițiștii au intervenit și l-au reținut.
Cele două angajate au fost atacate în timp ce încercau să protejeze persoanele vârstnice aflate în grija lor.
Cum a fost prins românul. Amprentele au făcut legătura cu prima spargere
Ancheta polițiștilor britanici a reunit probe din mai multe incidente, inclusiv înregistrări video și informații obținute prin sistemele automate de recunoaștere a numerelor de înmatriculare.
Un element important l-au reprezentat amprentele descoperite pe mânerul ușii de la Cavell Park Care Home. Acestea au permis anchetatorilor să îl lege pe Pavel Bolea de spargerea din luna iunie.
Potrivit Poliției din Kent, ofițeri din trei structuri au colaborat pentru identificarea și documentarea faptelor comise de român.
Pavel Bolea, condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare
În vârstă de 24 de ani, Pavel Bolea a pledat vinovat pentru faptele sale și a fost condamnat joi, 12 noiembrie, la Maidstone Crown Court. Instanța a stabilit o pedeapsă de doi ani și opt luni de închisoare pentru spargere, furt și agresiune.
Detectivul Celia King, ofițerul care s-a ocupat de anchetă, a declarat că rezultatul a fost posibil datorită intervenției rapide a polițiștilor și probelor strânse în urma investigațiilor.
Aceasta a subliniat că bărbatul a recunoscut faptele de la prima ocazie, însă a manifestat puține semne de regret pentru suferința provocată victimelor.
Reprezentanta poliției a evidențiat în special gravitatea agresiunilor asupra celor două angajate, care au încercat să protejeze persoanele în vârstă și vulnerabile aflate în îngrijirea lor.