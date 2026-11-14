România a câștigat definitiv procesul Roșia Montană. Compania nu primește despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari

România a obținut victoria definitivă în litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Comitetul special al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins integral solicitarea companiei Gabriel Resources de anulare a hotărârii arbitrale din martie 2024. Astfel, statul român nu va fi obligat să achite despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari cerute de investitorul canadian.
Decizia, pronunțată la 13 noiembrie 2026, pune capăt ultimei căi extraordinare de atac disponibile în cadrul procedurii ICSID. Potrivit Ministerului Finanțelor, hotărârea inițială rămâne definitivă și obligatorie, iar compania reclamantă trebuie să suporte și cheltuielile aferente procedurii de anulare.
România scapă de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari
Miza financiară a acestui proces a fost una uriașă pentru bugetul României. Gabriel Resources solicitase statului român compensații de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, echivalentul a circa 31,5 miliarde de lei.
Conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, suma reprezenta aproximativ 1,5% din produsul intern brut estimat al țării pentru anul 2026. Totodată, aceasta a fost cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva României într-un arbitraj internațional.
Disputa a pornit de la proiectul de exploatare a zăcămintelor de aur și argint de la Roșia Montană. Compania Gabriel Resources a acuzat autoritățile române că ar fi încălcat prevederile acordurilor bilaterale privind protejarea investițiilor, încheiate de România cu Canada și Regatul Unit.
În martie 2024, tribunalul arbitral a dat câștig de cauză României, stabilind că statul nu și-a încălcat obligațiile internaționale și respingând toate solicitările companiei.
De ce a încercat Gabriel Resources să anuleze hotărârea
După ce a pierdut procesul inițial, Gabriel Resources a inițiat o procedură prin care a solicitat anularea deciziei arbitrale.
Compania a invocat mai multe presupuse nereguli, susținând că tribunalul ar fi fost constituit necorespunzător și că ar fi existat abateri grave de la regulile fundamentale de procedură.
De asemenea, investitorul a reclamat presupusa depășire a competențelor tribunalului și lipsa unei motivări corespunzătoare, solicitând atât anularea integrală, cât și, în subsidiar, anularea parțială a hotărârii.
Argumentele nu au fost însă acceptate de comitetul special ICSID, care a respins în totalitate cererea formulată de Gabriel Resources.
Organismul care a analizat solicitarea a fost alcătuit din Eduardo Zuleta, în calitate de președinte, Lawrence Boo și Maxi Scherer.
Procedura s-a desfășurat în perioada iulie 2024 - noiembrie 2026 și a presupus prezentarea documentelor, depunerea argumentelor scrise și organizarea unei audieri în cadrul căreia au fost analizate pozițiile ambelor părți.
Ministerul Finanțelor: Litigiul internațional s-a încheiat după mai bine de un deceniu
Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat că hotărârea din 13 noiembrie 2026 închide definitiv disputa în sistemul ICSID, după mai bine de zece ani de proceduri juridice.
„Decizia din data de 13 noiembrie 2026 confirmă această hotărâre și închide definitiv, în sistemul ICSID, un litigiu care a durat mai mult de un deceniu – de la înregistrarea cererii de arbitraj, în anul 2015, până la epuizarea căii extraordinare a anulării”, a transmis instituția.
Ministerul Finanțelor consideră că rezultatul confirmă faptul că România și-a respectat angajamentele internaționale față de investitorii străini. Totodată, instituția susține că măsurile adoptate de autorități în legătură cu protejarea mediului, a patrimoniului cultural și a intereselor comunităților locale au respectat legislația în vigoare.
Alexandru Nazare: „Este rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat decizia comitetului internațional și a subliniat eforturile depuse de instituțiile statului pentru apărarea intereselor României în acest dosar.
Oficialul a evidențiat importanța rezultatului pentru România, având în vedere valoarea foarte mare a despăgubirilor solicitate de compania Gabriel Resources.
Ministerul Finanțelor a mai anunțat că va continua demersurile necesare pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată care trebuie suportate de partea reclamantă.
Prin respingerea ultimei cereri de anulare, România își păstrează victoria obținută în martie 2024 și nu va plăti cele 6,5 miliarde de dolari solicitate în procesul internațional privind proiectul Roșia Montană.