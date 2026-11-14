România a câștigat definitiv procesul Roșia Montană. Compania nu primește despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari

Publicat 14 nov. 2026, 15:41 Actualizat 14 nov. 2026, 15:42

România a obținut victoria definitivă în litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Comitetul special al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins integral solicitarea companiei Gabriel Resources de anulare a hotărârii arbitrale din martie 2024. Astfel, statul român nu va fi obligat să achite despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari cerute de investitorul canadian.

Distribuie articolul