Alexandru Rogobete, avertisment pentru managerii de spitale: „În spital nu se intră ca în gară”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le solicită managerilor de spitale să ia măsuri mai stricte pentru controlul accesului în unitățile medicale, astfel încât pacienții și angajații să fie protejați. Oficialul atrage atenția asupra importanței serviciilor de pază, a supravegherii ușilor de intrare și a respectării programului de vizitare.
Alexandru Rogobete a abordat subiectul agresiunilor îndreptate împotriva personalului medical în cadrul unei intervenții televizate, vineri seară, la în cadrul unui post TV. Ministrul a subliniat că prevenirea unor astfel de incidente nu depinde doar de legislație, ci și de modul în care fiecare unitate sanitară își organizează activitatea.
Apelul lui Alexandru Rogobete către managerii de spitale
Ministrul le-a cerut conducerilor unităților medicale să acorde o atenție sporită atunci când aleg firmele care asigură paza și să verifice dacă regulile de acces în spital sunt respectate. În opinia sa, circuitele interne și punctele de intrare trebuie reevaluate, astfel încât persoanele care ajung în unitățile sanitare să fie monitorizate.
Rogobete a explicat că au fost adoptate deja măsuri legislative pentru creșterea sancțiunilor aplicate celor care agresează cadrele medicale în timpul serviciului. Cu toate acestea, ministrul consideră că este nevoie și de măsuri concrete la nivelul fiecărui spital.
„În spital nu se intră ca în gară”. Accesul vizitatorilor trebuie controlat
Șeful de la Sănătate a insistat asupra faptului că unitățile medicale nu pot permite intrarea necontrolată a persoanelor, indiferent de momentul zilei sau de zona în care acestea doresc să ajungă.
Potrivit acestuia, accesul aparținătorilor trebuie să se desfășoare conform unui program bine stabilit, iar ușile și intrările în spitale trebuie supravegheate. Respectarea acestor reguli este importantă atât pentru siguranța pacienților, cât și pentru protejarea medicilor, asistenților și a celorlalți angajați.
Mesaj dur pentru managerii care nu își asumă responsabilitățile
Alexandru Rogobete a subliniat că managerii au un rol esențial în prevenirea incidentelor și în asigurarea unui mediu sigur în spitale. Ministrul le-a transmis că funcția de conducere presupune responsabilități importante, nu reprezintă un simplu avantaj profesional.
Sancțiuni mai mari pentru agresarea personalului medical
În ceea ce privește protecția cadrelor medicale, ministrul a amintit că legislația a fost modificată în primăvara acestui an, fiind majorate sancțiunile pentru persoanele care agresează personalul medical în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.
Agresiunile asupra angajaților din sistemul sanitar sunt încadrate în categoria faptelor penale, iar cadrul legislativ a fost consolidat prin Legea nr. 166/2026, aplicabilă din 8 august 2026.
Mesajul ministrului vine în contextul preocupărilor privind siguranța personalului din spitale și necesitatea unor reguli clare de acces în unitățile medicale. Rogobete consideră că aplicarea legii trebuie completată printr-o organizare mai riguroasă și prin asumarea responsabilităților de către conducerile spitalelor.