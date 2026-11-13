Alexandru Rogobete, avertisment pentru managerii de spitale: „În spital nu se intră ca în gară”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 23:53

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le solicită managerilor de spitale să ia măsuri mai stricte pentru controlul accesului în unitățile medicale, astfel încât pacienții și angajații să fie protejați. Oficialul atrage atenția asupra importanței serviciilor de pază, a supravegherii ușilor de intrare și a respectării programului de vizitare.

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