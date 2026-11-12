Cum decideau medicii pe cine să lase să moară la Pantelimon? Noi detalii șocante din mesajele cadrelor medicale

Au ieșit la iveală noi detalii în dosarul morților de la Spitalul Pantelimon. Familiile bolnavilor care au murit au făcut mărturii cutremurătoare. Anchetatorii au găsit mai multe mesaje halucinante în telefoanele medicilor. Aceștia și-ar fi făcut planuri cu privire la pacienții pe care să-i lase să moară la aproape fiecare gardă. Dezvăluirile vin după ce patru medici de la ATI și două asistente au fost trimiși în judecată. Aceștia sunt vizați de mai multe acuzații grave, inclusiv de omor calificat. Atenție, urmează informații care va pot afecta emoțional.
Mesaje halucinante găsite în telefoanele medicilor
Fiica unui pacient care a murit la spitalul Pantelimon a făcut mărturii cutremurătoare din acea perioadă. Femeia susține că medicii i-ar fi spus că tatăl ei va muri, deși acesta se internase pentru o problemă la picior, iar starea sa era buna la prima vizită. La cea de-a doua însă, aceasta susține că l-ar fi găsit sedat, legat de pat.
Ancheta procurorilor scoate la iveală cum ar fi procedat rețeaua din spitalul Pantelimon. Potrivit unor schimburi de mesaje din telefoanele cadrelor medicale, patru pacienți ar fi fost omorâți cu bună știință. „Nu ştiu dacă reuşesc să fiu la fel de malefică, m-am autodepăşit luna asta. Chiar da, fac admisii, morți urgent la generală.", este unul dintre mesajele găsite de procurori.
S-ar fi încercat și uciderea unui al cincilea pacient, iar în cazul unui alt bolnav, planul NU a fost dus la bun sfârșit. Rechizitoriul mai arată că medicii și asistentele acuzați încercau să-și ascundă practicile diabolice.
Medici și asistenți medicali, acuzați de omor calificat
În grupurile de mesaje dintre angajați, anchetatorii spun că au găsit astfel de planuri făcute aproape la fiecare gardă. Una dintre metodele folosite de aceștia avea și o denumire în conversațiilor lor și anume "nora pentru vizită".
Mai exact, medicii creșteau doza de noradrenalină a pacienților și doar pe durata vizitelor făcute de familiile bolnavilor pentru a nu trezi suspiciuni.