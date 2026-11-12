Cum decideau medicii pe cine să lase să moară la Pantelimon? Noi detalii șocante din mesajele cadrelor medicale

Publicat 12 nov. 2026, 21:38 Actualizat 12 nov. 2026, 21:40 Sursă Realitatea PLUS

Au ieșit la iveală noi detalii în dosarul morților de la Spitalul Pantelimon. Familiile bolnavilor care au murit au făcut mărturii cutremurătoare. Anchetatorii au găsit mai multe mesaje halucinante în telefoanele medicilor. Aceștia și-ar fi făcut planuri cu privire la pacienții pe care să-i lase să moară la aproape fiecare gardă. Dezvăluirile vin după ce patru medici de la ATI și două asistente au fost trimiși în judecată. Aceștia sunt vizați de mai multe acuzații grave, inclusiv de omor calificat. Atenție, urmează informații care va pot afecta emoțional.

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