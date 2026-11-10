Focar de COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Șase pacienți au fost infectați: ce măsuri s-au luat

Publicat 10 nov. 2026, 13:46 Actualizat 10 nov. 2026, 13:53

Un focar de COVID-19 a fost confirmat la Secția Medicină Internă 1 a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, unde șase pacienți au fost depistați cu virusul SARS-CoV-2. Pentru limitarea răspândirii infecției conducerea unității medicale a dispus mai multe măsuri, cum ar fi purtarea măștii de protecție de către pacienți și personal, reducerea programului de vizită și instituirea unui triaj epidemiologic. Informația a fost confirmată marți, 10 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

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