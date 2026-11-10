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Sanatate· 2 min citire

Focar de COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Șase pacienți au fost infectați: ce măsuri s-au luat

Cornavirus/ Profimedia

Cornavirus/ Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat10 nov. 2026, 13:46
Actualizat10 nov. 2026, 13:53

Un focar de COVID-19 a fost confirmat la Secția Medicină Internă 1 a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, unde șase pacienți au fost depistați cu virusul SARS-CoV-2. Pentru limitarea răspândirii infecției conducerea unității medicale a dispus mai multe măsuri, cum ar fi purtarea măștii de protecție de către pacienți și personal, reducerea programului de vizită și instituirea unui triaj epidemiologic. Informația a fost confirmată marți, 10 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Târgu Jiu, medicii din cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) au raportat focarul la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj.

Medicii de la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) au raportat la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj existența unui focar de SARS-CoV-2 la nivelul Secției Medicină Internă 1, fiind șase cazuri de pacienți infectați,

a declarat Mihaela Țicleanu.

Trei pacienți infectați, transferați la Boli Infecțioase

Reprezentantul unității medicale spune că imediat după confirmarea cazurilor, au fost dispuse măsuri pentru limitarea focarului de COVID-19. Totodată, a fost demarată o anchetă epidemiologică, iar pacienții infectați au fost izolați.

Dintre cele șase persoane diagnosticate, trei au fost transferate la Secția de Boli Infecțioase. Reprezentanta spitalului a precizat că starea tuturor pacienților este bună, a precizat Mihaela Țicleanu.

De asemenea, au fost instituite măsuri de izolare și supraveghere a contacților direcți.

Ce se întâmplă cu programul de vizită la SJU Târgu Jiu?

Pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, conducerea spitalului a impus purtarea măștii de protecție atât de către pacienții internați în Secția Medicină Internă 1, cât și de către personalul medical. Totodată, programul de vizită a fost restrâns. În prezent, aparținătorii pot vizita pacienții doar în intervalul orar 13:00-14:00, în fiecare zi.

Vizitatorii vor fi supuși unui triaj epidemiologic înainte de accesul în secție.

În plus, pacienții care prezintă simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2, precum și personalul medical simptomatic, vor fi testați, a mai precizat purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu.

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