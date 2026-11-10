Focar de COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Șase pacienți au fost infectați: ce măsuri s-au luat

Un focar de COVID-19 a fost confirmat la Secția Medicină Internă 1 a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, unde șase pacienți au fost depistați cu virusul SARS-CoV-2. Pentru limitarea răspândirii infecției conducerea unității medicale a dispus mai multe măsuri, cum ar fi purtarea măștii de protecție de către pacienți și personal, reducerea programului de vizită și instituirea unui triaj epidemiologic. Informația a fost confirmată marți, 10 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.
Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Târgu Jiu, medicii din cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) au raportat focarul la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj.
Trei pacienți infectați, transferați la Boli Infecțioase
Reprezentantul unității medicale spune că imediat după confirmarea cazurilor, au fost dispuse măsuri pentru limitarea focarului de COVID-19. Totodată, a fost demarată o anchetă epidemiologică, iar pacienții infectați au fost izolați.
Dintre cele șase persoane diagnosticate, trei au fost transferate la Secția de Boli Infecțioase. Reprezentanta spitalului a precizat că starea tuturor pacienților este bună, a precizat Mihaela Țicleanu.
De asemenea, au fost instituite măsuri de izolare și supraveghere a contacților direcți.
Ce se întâmplă cu programul de vizită la SJU Târgu Jiu?
Pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, conducerea spitalului a impus purtarea măștii de protecție atât de către pacienții internați în Secția Medicină Internă 1, cât și de către personalul medical. Totodată, programul de vizită a fost restrâns. În prezent, aparținătorii pot vizita pacienții doar în intervalul orar 13:00-14:00, în fiecare zi.
Vizitatorii vor fi supuși unui triaj epidemiologic înainte de accesul în secție.
În plus, pacienții care prezintă simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2, precum și personalul medical simptomatic, vor fi testați, a mai precizat purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu.