Alexandru Rogobete anunță controale în spitale după ce a sunat personal pentru a face o programare la neurologie. Ce a descoperit - VIDEO

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut personal mai multe apeluri la spitalele publice din România, încercând să obțină o programare la neurologie pentru „bunica sa”. Rezultatele au fost diferite de la o unitate medicală la alta, iar în unele cazuri obținerea unei consultații s-a dovedit aproape imposibilă. După această experiență, ministrul a anunțat controale extinse în spitale, începând de joi, 5 noiembrie. Verificările vor viza inclusiv Spitalul Colentina din București, dar și modul în care sunt organizate programările pentru pacienți.
Ministrul Sănătății a sunat personal la spitale pentru o programare la neurologie
Alexandru Rogobete a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, că a decis să verifice personal situația după ce a primit numeroase reclamații de la pacienți. Oamenii i-au semnalat că încearcă zile întregi să contacteze spitalele, fără să le răspundă cineva la telefon, sau că li se spune în mod repetat că nu mai sunt locuri disponibile pentru consultații. Pentru a vedea cum funcționează lucrurile, ministrul a sunat la mai multe unități medicale, prezentându-se ca o persoană care dorește să își programeze bunica la neurologie.
În unele spitale, angajații au răspuns la telefon, au oferit informațiile necesare și au putut face programări într-un interval rezonabil. În alte unități medicale, însă, lucrurile au stat cu totul diferit. Potrivit ministrului, au existat situații în care obținerea unei programări părea imposibilă, iar pacienții erau îndrumați către clinici din afara spitalului. Aceste probleme l-au determinat să ceară verificări amănunțite, pentru a afla de ce accesul la consultații diferă atât de mult între unitățile medicale.
Controale extinse în spitalele publice. Spitalul Colentina, printre primele verificate
În urma celor constatate, Alexandru Rogobete a dispus începerea unor controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Verificările vor începe joi, 5 noiembrie, și vor urmări modul în care spitalele fac programările, activitatea ambulatoriilor de specialitate și pontajele personalului medical. Printre unitățile vizate se numără și Spitalul Colentina din Capitală, unde ministrul a anunțat că vor avea loc verificări încă din prima zi.
Oficialul consideră că managerii spitalelor au responsabilitatea de a organiza activitatea astfel încât pacienții să poată obține consultații fără să fie nevoiți să sune în repetate rânduri sau să caute alte soluții. Ministrul a subliniat că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate reprezintă una dintre prioritățile sale și că schimbările din sistemul medical trebuie să se vadă și în modul în care oamenii sunt primiți și programați pentru consultații, nu doar în planurile anunțate de autorități.
Rogobete avertizează conducerea spitalelor că nu va tolera încălcarea regulilor
Alexandru Rogobete a transmis un avertisment și managerilor care nu respectă regulile de organizare a activității medicale. Ministrul susține că nu va accepta ca problemele semnalate de pacienți să fie ignorate și a anunțat că va continua să verifice personal situația din spitalele publice. Acesta a atras atenția că persoanele care cred că pot ocoli regulile se înșală și că vor exista intervenții acolo unde controalele vor scoate la iveală nereguli.
Nu este prima dată când ministrul Sănătății anunță măsuri pentru respectarea programului de lucru în spitale. La sfârșitul lunii octombrie, Alexandru Rogobete a prezentat modificări legislative prin care medicii care pleacă în timpul programului de la spitalele de stat pentru a lucra în sistemul privat ar putea rămâne fără locul de muncă după trei abateri. Noile controale vor urmări atât respectarea programului personalului medical, cât și modul în care pacienții pot obține efectiv o consultație de specialitate.