Alexandru Rogobete anunță controale în spitale după ce a sunat personal pentru a face o programare la neurologie. Ce a descoperit - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 10:20

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut personal mai multe apeluri la spitalele publice din România, încercând să obțină o programare la neurologie pentru „bunica sa”. Rezultatele au fost diferite de la o unitate medicală la alta, iar în unele cazuri obținerea unei consultații s-a dovedit aproape imposibilă. După această experiență, ministrul a anunțat controale extinse în spitale, începând de joi, 5 noiembrie. Verificările vor viza inclusiv Spitalul Colentina din București, dar și modul în care sunt organizate programările pentru pacienți.

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