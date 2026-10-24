Lidia Buble și Horațiu Simion s-ar fi despărțit. Mesaje subtile către bărbat

Lidia Buble și prietenul milionar al lui Florian Coldea, Horațiu Nicolau, s-ar fi despărțit. Mesajele subtile transmise de cântăreață au pus pe gânduri internauții, care au pornit dezbateri aprinse. Contactată de presă, Lidia Buble a refuzat să comenteze.
Lidia Buble, din nou singură
Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau nu ar mai forma un cuplu, potrivit unor informații apărute în presa mondenă. Cântăreața, în vârstă de 33 de ani, și omul de afaceri, în vârstă de 65 de ani, nu au confirmat oficial despărțirea. Contactată de jurnaliști, Lidia Buble a spus că preferă să nu vorbească despre viața personală și le-a cerut oamenilor să îi înțeleagă decizia.
Zvonurile au apărut după ce artista a publicat pe Instagram mai multe mesaje care au atras atenția fanilor. Într-unul dintre acestea, transmitea ideea că oamenii pot face ce vor, atât timp cât nu îi rănesc pe ceilalți. Într-o altă postare, a ales o melodie a cântăreței Amy Winehouse, intitulată „Love Is a Losing Game”, care vorbește despre iubire și dezamăgire. Nu se știe dacă aceste mesaje au legătură cu presupusa despărțire și nici cine ar fi luat decizia de a pune capăt relației.
În ultimii doi ani, cântăreața a trăit o viață de lux alături de omul de afaceri Horațiu Nicolau, despre care presa a scris că ar fi apropiat al fostului general Florian Coldea. Cei doi au călătorit în destinații spectaculoase și s-au bucurat de vacanțe exclusiviste, departe de ochii curioșilor. Una dintre escapadele despre care s-a scris în presă a fost cea din Grecia, unde artista s-a cazat într-un hotel de lux. Potrivit informațiilor apărute la acea vreme, o singură noapte de cazare ajungea la aproximativ 3.000 de euro, o sumă uriașă pentru mulți români.