Lidia Buble și Horațiu Simion s-ar fi despărțit. Mesaje subtile către bărbat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 oct. 2026, 13:03

Lidia Buble și prietenul milionar al lui Florian Coldea, Horațiu Nicolau, s-ar fi despărțit. Mesajele subtile transmise de cântăreață au pus pe gânduri internauții, care au pornit dezbateri aprinse. Contactată de presă, Lidia Buble a refuzat să comenteze.

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