Evenimentul a lăsat-o fără cuvinte pe artistă, care a povestit ulterior totul publicului.
Cântăreața a observat o doamnă în vârstă, în jur de 70-80 de ani, întinsă pe o trecere de pietoni, înconjurată de bagaje, și a decis să intervină, crezând că a pățit ceva și are nevoie de ajutor.
Lidia Buble a dezvăluit că femeia părea sub influența alcoolului și că i-ar fi cerut bani pentru țigări, ceea ce a enervat-o,
„Mi-am dat seama după că doamna era așa (n.r. sub influența alcoolului). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: ”Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras”. Deci, nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai declarat Lidia.
Nicoleta Luciu și-a deschis o afacere cu care speră să dea lovitura pe piața de profil