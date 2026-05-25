PNL, ultimatum către PSD: Să vină cu o soluție sau să stea deoparte
PNL, ultimatum către PSD
PNL dă 'un ultimatum' PSD să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică, iar, dacă nu poate, să se dea deoparte și să lase pe alții să caute una, a transmis, luni, liderul deputaților PNL Gabriel Andronache.
'PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanșat-o. Sunt aproape trei săptămâni de când PSD a dat jos actualul Guvern și n-are nicio preocupare să vină cu o soluție pentru România', a scris Andronache, pe Facebook.
El a amintit că de la decizia depunerii moțiunii de cenzură și până la votarea ei a trecut doar o săptămână, fiind scurtate toate termenele procedurale.
'Deci, PSD s-a mișcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă același PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc. Dăm un ultimatum PSD să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, atunci să se dea deoparte și să lase pe alții să caute o soluție la ceea ce PSD a stricat', a afirmat parlamentarul liberal.
Citește și:
- 16:48 - Atenționare MAE pentru românii care merg în Bulgaria: Podul Giurgiu - Ruse se închide temporar pentru lucrări
- 16:46 - Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia, prima vizită în Ucraina de la începutul războiului. Care este scopul deplasării
- 16:43 - Dragoș Pîslaru, acuzat de o judecătoare că cerea „intervenții” în justiție - VIDEO
- 16:43 - Iranul ține lumea cu sufletul la gură. Teheranul pune condiții dure pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News