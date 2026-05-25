Doi adolescenți, amendați cu câte 1.500 de lei după ce au făcut graffiti în Parcul Arheologic din Constanța

Sursă: realitatea.net

Doi minori de 16 ani au fost prinși în weekend de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețe aparținând domeniului public din Parcul Arheologic. Fiecare a primit o amendă de 1.500 de lei, iar spray-urile folosite le-au fost confiscate.

Sancțiunile au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, suma reprezentând jumătate din minimul legal prevăzut pentru minori. Pe lângă amendă, cei doi tineri au primit și obligația de a readuce suprafețele afectate la starea inițială. La fața locului au fost chemați și părinții acestora pentru a fi înștiințați cu privire la faptele comise.

Primăria Constanța a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea numărului actelor de vandalism de tip graffiti, care afectează imaginea orașului și generează costuri semnificative de remediere. Potrivit legislației în vigoare, inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

„Poliția Locală Constanța face apel la cetățeni să sprijine prevenirea acestor fapte antisociale și să sesizeze orice act de vandalism la numerele de telefon: 0241.484.205 sau 0341.922”, a transmis administrația locală, precizând că polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare în această perioadă.