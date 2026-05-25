O femeie care zbura cu parapanta a fost lovită de un avion. Coliziune șoc în aer - VIDEO

Incident șocant în Austria, acolo unde o femeie care zbura cu o parapantă a fost lovită în aer de un avion. După impact, aceasta a reușit să își deschidă parașuta de rezervă și să aterizeze în siguranță. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

O situație extrem de rară și aproape incredibilă s-a produs în aer deasupra Austriei, unde o femeie aflată în zbor cu parapanta a fost lovită de un avion de mici dimensiuni și a supraviețuit ca printr-o minune.

Incidentul a avut loc în zona Piesendorf, în timpul unui zbor recreativ care s-a transformat brusc într-o scenă de coșmar.

Impact în aer între un avion și o parapantă

Femeia, în vârstă de 44 de ani, se afla în aer cu parapanta atunci când un avion de mici dimensiuni a intrat în traiectoria sa și a lovit-o în plin.

Potrivit informațiilor inițiale, pilotul avionului, un tânăr de 28 de ani, a declarat ulterior autorităților că nu a reușit să evite coliziunea, din cauza condițiilor și a timpului de reacție extrem de scurt.

După impact, parapanta a început să piardă rapid altitudine, iar situația a devenit critică.

Aterizare de urgență după pierderea altitudinii

În ciuda loviturii primite în aer, femeia a reușit să mențină controlul suficient cât să efectueze o aterizare de urgență.

Momentul este descris de martori ca fiind unul extrem de tensionat, însă finalul a fost unul fericit, în contextul în care o astfel de coliziune ar fi putut avea consecințe fatale.

Parapantista a fost evaluată ulterior, iar supraviețuirea ei este considerată un caz excepțional de noroc și reacție rapidă în situații limită.

Autoritățile investighează circumstanțele accidentului

Incidentul este în prezent analizat de autoritățile aeronautice, care încearcă să stabilească modul în care cele două aparate de zbor au ajuns pe aceeași traiectorie.

Coliziunile între aeronave ușoare și parapante sunt extrem de rare, însă specialiștii atrag atenția că spațiul aerian din zonele montane poate deveni imprevizibil, mai ales în condiții de vizibilitate variabilă.