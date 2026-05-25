Polițistul mort în tragedia rutieră din Mehedinți ar fi avut o alcoolemie uriașă- SURSE. În urma accidentului a murit și un pompier

Informații șocante în cazul tragediei rutiere de pe Defileul Dunării, între Orșova și Drobeta-Turnu Severin, în urma căreia un polițist a murit pe loc, iar un pompier aflat în altă mașină a decedat după aproape o săptămână. Potrivit mai multor surse din presa locală, omul legii ar fi avut o alcoolemie record, iar contextul producerii accidentului ridică și alte semne de întrebare. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Potrivit unor surse, rezultatele probelor biologice ar indica faptul că polițistul în vârstă de 37 de ani, decedat în urma impactului, ar fi avut o alcoolemie de aproximativ 2,00 g/l alcool pur în sânge. Informația provine, potrivit acelorași surse, din rezultatul analizelor efectuate de IML, scrie Orșova 24.

Potrivit altor surse locale , omul legii ar fi fost depistat, sub influența alcoolului, în mașina de poliție, pe raza comunei Godeanu.

Conform primelor date apărute după producerea accidentului, dar și relatărilor unor martori, polițistul ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar autoturismul ar fi pătruns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un vehicul care circula regulamentar, condus de un pompier.

Polițistul a murit pe loc, iar pompierul, în vârstă de doar 22 de ani, a decedat după câteva zile de la tragedie, în ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Clinic Județean din Oradea, unde fusese transferat, de a-l salva.

Pasagera aflată în autoturismul condus de pompier a fost, de asemenea, rănită grav și transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova pentru îngrijiri medicale de specialitate