Rubio: Dacă negocierile cu Iranul eșuează, SUA vor găsi „o altă soluție”. Teheranul acceptă „în principiu” redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA a transmis luni un avertisment clar la adresa Iranului: Washingtonul va încheia fie un acord favorabil, fie va recurge la „alte metode” pentru a rezolva criza în curs. Declarația a fost făcută din New Delhi și vine după trei luni de conflict, în contextul în care administrația Trump temperează așteptările privind o soluție diplomatică iminentă.

Rubio a subliniat că diplomația rămâne prioritatea, însă nu fără limite. „Există o propunere destul de solidă pe masă în ceea ce privește capacitatea lor de a deschide strâmtoarea, de a iniția negocieri foarte reale, semnificative și limitate în timp cu privire la problema nucleară, și sperăm că vom reuși”, a declarat acesta pentru reporteri, potrivit Reuters .

Iran acceptă „în principiu”, dar acuză SUA de obstrucționare

Nu a existat o reacție oficială imediată din partea Teheranului, însă agenția Tasnim, afiliată Gărzii Revoluționare Iraniene, a acuzat Washingtonul că blochează anumite clauze ale unui potențial acord, inclusiv cererea Iranului de deblocare a fondurilor înghețate.

Un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că Iranul a acceptat „în principiu” să deschidă Strâmtoarea Ormuz în schimbul ridicării blocadei navale și să elimine stocul de uraniu puternic îmbogățit. Potrivit aceluiași oficial, Liderul Suprem Mojtaba Khamenei ar fi aprobat liniile generale ale înțelegerii.

Washingtonul intenționează să redeschidă mai întâi strâmtoarea și să ridice blocada, urmând ca detaliile privind dosarul nuclear să fie negociate ulterior, într-un proces care va necesita mai mult timp.