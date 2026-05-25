Urșii au băgat spaima în locuitorii din Neamț. Telefoanele au explodat cu alerte în miez de noapte

Locuitorii din mai multe zone ale județului Neamț au fost treziți în noaptea de duminică spre luni de alertele emise de autorități, după ce mai mulți urși au fost observați în apropierea gospodăriilor și a zonelor circulate.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a transmis în doar câteva ore trei mesaje RO-ALERT distincte, după apariția animalelor în localitățile Bicaz Chei, Farcașa și în municipiul Piatra-Neamţ.

Primul avertisment a fost emis pentru localitatea Bicaz Chei, unde un urs a fost observat în zona tarabelor din sat. Prezența animalului în apropierea unei zone frecventate a pus imediat autoritățile în alertă.

Un nou mesaj a fost trimis la scurt timp după primul

La puțin timp după alerta din Bicaz Chei, autoritățile au transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Farcaşa.

Și aici, ursul a fost văzut în apropierea zonelor locuite, iar oamenii au fost avertizați să evite deplasările și să nu încerce să se apropie de animal.

Seria alertelor nu s-a oprit însă aici.

Locuitorii din Piatra-Neamț au fost avertizați aproape de miezul nopții. Telefoanele locuitorilor din cartierul Sărata, din municipiul Piatra-Neamţ, au primit un mesaj de avertizare.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, un urs fusese observat în zona străzii Humăriei, iar populația a fost sfătuită să rămână în locuințe și să evite orice contact cu animalul.

Nu este primul weekend cu alerte privind urșii

Problemele provocate de apariția urșilor în județul Neamț s-au repetat și în weekendul precedent.

Sâmbăta trecută, autoritățile au transmis alte trei mesaje RO-ALERT după ce un urs a fost văzut în apropierea traseelor de escaladă dintre Via Ferrata Astragalus și Rezervaţia Cheile Şugăului – Munticelu.

Prezența animalului într-o zonă frecventată de turiști și pasionați de alpinism a determinat intervenția rapidă a autorităților, care au avertizat populația prin sistemul de alertă.

Un urs care revenea constant în Piatra-Neamț a fost împușcat

În urmă cu aproximativ o săptămână, reprezentanții Primăria Piatra-Neamţ au decis împușcarea unui urs care revenea constant în oraș.

Animalul fusese alungat în repetate rânduri din zona Ștrand – Bâtca Doamnei, însă continua să reapară în apropierea zonelor locuite, ceea ce a dus în cele din urmă la luarea măsurii radicale de către autorități.