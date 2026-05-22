Secția de Pediatrie a spitalului din Mangalia, ÎNCHISĂ după ce singurul medic și‑a luat concediu prelungit. Părinții revoltați cer găsirea unei soluții
Situație absurdă la Spitalul Municipal Mangalia. Activitatea Secției de Pediatrie se suspendă temporar, pentru că singurul medic de specialitate a solicitat concediu fără plată, pe o perioadă de până la trei luni. Anunțul a stârnit un val de furie în comunitatea locală a părinților, care se tem că sănătatea copiilor este pusă în pericol de o astfel de întrerupere, în condițiile în care cea mai apropiată secție de pediatrie se află la Constanța.
Reprezentanții Spitalului Municipal Mangalia afirmă că suspendarea activității la Pediatrie a fost decisă după ce singurul medic al secției a solicitat concediu fără plată, pe o perioadă de până la trei luni. Conducerea spune că aceasta a fost singura soluție pentru a evita plecarea definitivă a medicului.
Pentru a menține linia de gardă în sezonul estival, spitalul a cerut sprijinul DSP Constanța, semnalând deficitul critic de personal de specialitate la nivelul județului.
Decizia a provocat proteste în rândul părinților din Mangalia, care avertizează că sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri până la Constanța pentru urgențe pediatrice. „Timp pierdut înseamnă risc mai mare pentru cei mici”, transmit familiile.
