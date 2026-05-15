Predicțiile misterioase ale Babei Vanga pentru 2026. Anul pe care clarvăzătoarea l-ar fi considerat unul dintre cele mai periculoase pentru omenire

Noi teorii și interpretări ale profețiilor atribuite celebrei clarvăzătoare Baba Vanga revin în atenția publicului, după ce mai multe publicații internaționale au readus în discuție previziunile pe care aceasta le-ar fi făcut pentru anul 2026. Potrivit adepților săi, Baba Vanga ar fi avertizat că 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai dificili și tensionați ani din istoria recentă a omenirii.

Ce se va petrece în 2026?

Printre evenimentele despre care s-a spus că ar fi fost anticipate de clarvăzătoarea bulgară se numără dezastre naturale de proporții, conflicte militare globale și chiar posibilitatea unui prim contact cu viața extraterestră.

Conform interpretărilor apărute în mediul online, Baba Vanga ar fi susținut că în anul 2026 o navă extraterestră ar putea intra în atmosfera Pământului, eveniment care ar marca primul contact oficial al omenirii cu o civilizație necunoscută.

Totodată, profețiile atribuite acesteia vorbesc despre cutremure devastatoare și erupții vulcanice majore, care ar putea afecta regiuni întinse ale planetei. Unele teorii susțin că astfel de catastrofe naturale ar putea produce schimbări importante la nivel global.

Despre conflictele militare internaționale

Un alt aspect care alimentează controversele este presupusa avertizare privind escaladarea unor conflicte militare internaționale. Potrivit interpretărilor, Baba Vanga ar fi vorbit despre tensiuni între marile puteri ale lumii, inclusiv Rusia, China și Statele Unite ale Americii, existând speculații legate de posibilitatea izbucnirii unui nou război mondial.

De asemenea, în unele relatări se menționează că Baba Vanga ar fi prezis schimbări importante pe scena politică internațională, inclusiv în ceea ce îl privește pe Vladimir Putin.

Pe lângă scenariile alarmante, profețiile atribuite clarvăzătoarei includ și evoluții spectaculoase în domeniul tehnologiei și medicinei. Se vorbește despre dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și despre posibilitatea creării organelor umane în laborator, progrese care ar putea transforma radical societatea.

Baba Vanga a murit în 1996, însă numele său continuă să fie asociat cu numeroase profeții și teorii controversate. De-a lungul anilor, admiratorii săi au susținut că aceasta ar fi anticipat evenimente majore precum atentatele de la Atacurile din 11 septembrie sau pandemia de COVID-19, deși multe dintre aceste afirmații nu au fost confirmate oficial.

Specialiștii atrag însă atenția că majoritatea profețiilor atribuite Babei Vanga sunt interpretări apărute după moartea acesteia și nu există dovezi clare care să confirme autenticitatea tuturor previziunilor vehiculate în spațiul public.