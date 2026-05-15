Top 10 plante care te ajută să înveți mai repede și să reții mai mult. Sunt aur curat pentru memorie și concentrare

Nu doar suplimentele alimentare sunt asociate cu o memorie mai bună și o concentrare sporită. Specialiștii arată că există o serie de plante și condimente, consumate în mod regulat, care pot sprijini funcțiile cognitive, atenția și procesul de învățare. Rozmarinul, menta, turmericul sau ginkgo biloba sunt doar câteva exemple, multe dintre ele fiind deja prezente în bucătăriile noastre.

Cum influențează alimentația activitatea creierului

Creierul este unul dintre cele mai active organe ale corpului și consumă aproximativ 20% din energia organismului. Din acest motiv, alimentația poate influența direct concentrarea, memoria și capacitatea de procesare a informațiilor.

Specialiștii spun că anumite plante și condimente conțin substanțe care susțin circulația sanguină, reduc inflamația sau contribuie la menținerea echilibrului sistemului nervos.

Rozmarinul, planta asociată cu memoria

Rozmarinul este una dintre plantele cel mai des asociate cu memoria și concentrarea. Poate fi folosit în preparate precum cartofi copți, carne de pui sau pâine, dar și sub formă de ceai.

Pentru infuzie, o crenguță de rozmarin proaspăt se lasă câteva minute în apă fierbinte. Aroma sa conține compuși care pot susține activitatea cerebrală.

Menta și ceaiul verde, pentru concentrare

Ceaiul de mentă este consumat frecvent pentru efectul revigorant și pentru senzația de claritate mentală. Specialiștii recomandă prepararea lui cu apă mai puțin fierbinte, pentru a păstra aroma de mentol.

În același timp, ceaiul verde, în special variantele sencha sau matcha, este apreciat pentru combinația dintre cofeină și L-teanină, substanță asociată cu starea de calm și atenție.

Turmericul și ghimbirul, aliați pentru sănătatea creierului

Turmericul este cunoscut pentru conținutul de curcumină, un compus cu efect antioxidant și antiinflamator. Specialiștii recomandă combinarea lui cu piper negru, care poate crește absorbția curcuminei.

Ghimbirul este folosit frecvent pentru reducerea inflamației și poate fi adăugat în ceaiuri, smoothie-uri sau supe. Mulți aleg combinația de ghimbir, lămâie și miere pentru începutul zilei.

Salvia și lavanda, plante folosite pentru reducerea stresului

Salvia conține compuși care pot susține memoria pe termen scurt și este folosită atât în ceaiuri, cât și în preparate culinare.

Lavanda este asociată mai ales cu relaxarea și reducerea stresului. Ceaiul de lavandă este consumat de unele persoane înaintea perioadelor solicitante sau înainte de examene.

Scorțișoara, busuiocul și ginkgo biloba completează lista

Scorțișoara este folosită pentru reglarea nivelului glicemiei, iar fluctuațiile mari ale zahărului din sânge pot influența concentrarea și nivelul de energie.

Busuiocul conține eugenol, un compus asociat cu reducerea stresului, și poate fi adăugat în salate, paste sau smoothie-uri.

Ginkgo biloba este consumat frecvent sub formă de ceai sau supliment și este asociat cu susținerea circulației sanguine la nivel cerebral. Specialiștii spun că efectele apar, de regulă, după câteva săptămâni de consum constant.

Obiceiurile mici pot face diferența

Specialiștii atrag atenția că nu există soluții miraculoase pentru memorie sau concentrare, însă alimentația și rutina zilnică pot avea un rol important pe termen lung.

Introducerea unor plante aromatice, condimente sau ceaiuri în meniul zilnic poate susține activitatea creierului și poate contribui la o stare generală mai bună, potrivit sursei .