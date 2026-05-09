Trump ia în calcul relocarea în Polonia a trupelor americane retrase din Germania
Donald Trump si canclerul Mertz
Preşedintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea mutarea în Polonia a trupelor pe care Statele Unite le vor retrage din Germania, consolidând astfel flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice.
Într-un schimb de replici cu reporterii vineri seară, Donald Trump a declarat că o astfel de decizie “este posibilă, aş putea să o fac”, mai ales având în vedere relaţia sa bună cu preşedintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susţinut în alegerile de anul trecut, transmite sâmbătă EFE, potrivit Agerpres.
Întrebat dacă va muta trupe din Germania în Polonia, preşedintele SUA a sugerat că Varşoviei “i-ar plăcea”, adăugând: “Am o relaţie bună cu preşedintele lor. L-am susţinut la alegerea sa şi a câştigat. Este un mare luptător; un tip grozav; îmi place foarte mult de el. Aşa că este posibil. Aş putea să o fac”.
Pentagonul a anunţat săptămâna trecută retragerea a 5.000 de soldaţi din Germania, ţară care găzduieşte unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său, deşi Donald Trump a declarat ulterior că reducerea trupelor va fi “mult mai mare”.
O repoziţionare a trupelor din Germania în Polonia ar consolida o ţară care se învecinează cu Ucraina, Belarus şi exclava rusă Kaliningrad, notează agenţia spaniolă de presă.
Citește și:
- 16:31 - Cum aterizează miliardele de la UE direct la șeici. România apare în mega-afacerea cu terenuri agricole
- 16:21 - Fetiță de 12 ani, înjunghiată cu o șurubelniță pe stradă. Tatăl ei a fost și el lovit
- 16:09 - O femeie din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de urs. Oamenii trăiesc cu teamă și cer intervenția autorităților
- 15:59 - Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Târgu Mureș. Ce urmărește premierul interimar – VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News