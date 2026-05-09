Accident GRAV la Constanța, în zona Tomis Nord. O victimă încarcerată - VIDEO

Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută în Constanța. Un autoturism înmatriculat în județ a părăsit partea carosabilă și a lovit un alt automobil cu număr de Ucraina, s-a răsturnat și s-a oprit în doi copaci.

Potrivit ISU Dobrogea o persoană a rămas încarcerată, care însă a fost extrasă de echipajul SMURD C și transportată conștientă la spital.

