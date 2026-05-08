Blocul care a explodat în Rahova intră, în sfârșit, în lucrări. Ciprian Ciucu: „Am semnat contractul de punere în siguranță”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a fost semnat contractul pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozia produsă anul trecut.

Edilul a precizat că procedura a fost una dificilă și că autoritățile au încercat în repetate rânduri să atribuie lucrările, însă complexitatea intervenției și riscurile ridicate i-au ținut departe pe constructori.

Contractul pentru intervenție a fost semnat după mai multe încercări

„După mai multe încercări de a-l atribui, am semnat, în sfârșit, contractul de punere în siguranță a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova”, a transmis Ciprian Ciucu.

Primarul a explicat că în perioada următoare vor avea loc discuții cu firma care va executa lucrările, pentru stabilirea calendarului intervenției.

„Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentați contractorului, vom discuta calendarul intervenției, și după ce mă voi lămuri și lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situația și ceea ce urmează”, a mai declarat edilul.

Constructorii au evitat lucrarea din cauza riscurilor

Potrivit lui Ciprian Ciucu, principalul obstacol care a întârziat începerea lucrărilor a fost lipsa firmelor dispuse să participe la procedura de atribuire.

„Principalul motiv pentru care nu am reușit să contractăm lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenției: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor”, a precizat primarul Capitalei.

Blocul din Rahova a fost grav afectat în urma exploziei produse anul trecut, iar locatarii așteaptă de luni bune începerea lucrărilor de consolidare și securizare a imobilului.