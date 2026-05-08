Țara din Europa cu cei mai mulți ultra-bogați. România este și ea prezentă în top

Clubul persoanelor cu averi extrem de mari continuă să se extindă la nivel global, iar Europa își consolidează poziția de centru major al capitalului privat.

Conform Raportului Knight Frank, realizat de una dintre cele mai importante companii internaționale specializate în evaluări și cercetare de piață, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la un nivel record.

La nivel european, tendința este una clară de concentrare a bogăției în economiile mari, dar și de accelerare a creșterii în statele emergente. România se remarcă în mod special printr-o evoluție rapidă, cu o dublare aproape a numărului de persoane foarte bogate în perioada analizată, semn că redistribuirea capitalului nu mai este limitată doar la Vestul Europei.

Europa rămâne un pol major al averilor globale

Datele arată că peste 710.000 de persoane din lume dețin averi nete de cel puțin 30 de milioane de dolari, iar aproximativ 25,8% dintre acestea se află în Europa. Acest lucru confirmă faptul că Bătrânul Continent rămâne una dintre regiunile-cheie pentru acumularea de capital privat.

Între 2021 și 2026, numărul persoanelor din categoria „avere netă extrem de mare” a crescut în Europa de la 146.525 la 183.953. Această evoluție înseamnă o creștere de aproximativ 26%, adică peste 37.000 de noi membri ai acestui segment, potrivit datelor citate de euronews.com .

Germania domină clasamentul european

În ceea ce privește distribuția pe țări, Germania ocupă prima poziție în Europa, cu 38.215 ultra-bogați, consolidându-și statutul de principal hub de avere al continentului.

Pe locul al doilea se află Regatul Unit, cu 27.876 de persoane din această categorie, urmat de Franța, care înregistrează 21.528. Nicio altă țară europeană nu depășește pragul de 20.000 de ultra-bogați, ceea ce evidențiază diferența semnificativă dintre marile economii occidentale și restul continentului.

Elveția ajunge la 17.692 de persoane ultra-bogate, iar Italia la 15.433, confirmând poziții solide în topul european.

Dinamica averilor: creșteri accelerate în Est și Sudul Europei

După primele cinci economii, numărul scade vizibil. Spania are 9.186 de ultra-bogați, urmată de Suedia cu 6.845 și Olanda cu 5.077. Mai jos în clasament se află Danemarca (4.657), Turcia (4.208), Austria (4.188) și Polonia (3.017).

Din punct de vedere al evoluției, Germania a înregistrat cea mai mare creștere absolută, cu 9.273 de noi ultra-bogați în perioada analizată. Totuși, și alte state mari precum Elveția, Franța și Regatul Unit au raportat creșteri consistente.

Diferența majoră apare însă între Vestul Europei și statele emergente din Est și Sud-Est, unde ritmul de creștere este mult mai rapid.

România, una dintre cele mai dinamice piețe de avere din regiune

În Europa emergentă, schimbările sunt și mai evidente. Polonia a raportat o creștere de 109% a numărului de ultra-bogați, Turcia de 94%, iar România se află foarte aproape, cu un avans de 93%.

Această evoluție plasează România printre cele mai dinamice piețe de avere din regiune, chiar dacă în termeni absoluți rămâne sub nivelul marilor economii occidentale. Tendința indică însă o acumulare rapidă de capital privat în ultimul deceniu, în linie cu alte economii emergente europene.

Grecia completează tabloul cu o creștere de 74%, confirmând direcția generală de expansiune a averilor în sud-estul Europei.

Context global: Statele Unite domină detașat clasamentul

La nivel mondial, Statele Unite rămân liderul absolut, cu 387.422 de persoane ultra-bogate. În paralel, numărul miliardarilor continuă să crească la nivel global, pe fondul unei redistribuiri tot mai accentuate a bogăției și al expansiunii piețelor financiare internaționale.