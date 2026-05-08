Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
Kelemen Hunor, președintele UDMR. FOTO: Arhivă
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, alegerile anticipate nu sunt o soluție și a reafirmat că poziția formațiunii sale este refacerea coaliției de guvernare.
”Multă lume a întrebat ce se întâmplă în București. Pe scurt: PSD și AUR răstoarnă împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat o problemă în acest sens, ci au creat una nouă. Este bine știut că este mai ușor să răstorni guvernul decât să conduci țara. (...)
Timpul nu este de partea noastră. 116 zile rămase până la închiderea PNRR și dacă nu reușim să progresăm, vom pierde resurse ale UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.
Citește și:
- 16:40 - La un an de la dezastrul ecologic, Salina Praid tot în stare de alertă e
- 16:40 - Donald Trump, surprins cu un strat gros de machiaj pe mâini. Comentarii pe măsură: „Mașina din '83 pe care o restaurez are mai puțin chit pe ea”
- 16:38 - Spania anunţă că a depistat un caz suspect de hantavirus. Pacienta, internată de urgență
- 16:38 - Accident spectaculos în Sălaj: o șoferiță de 74 de ani a căzut cu mașina într-o curte după o parcare nereușită
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News