Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, alegerile anticipate nu sunt o soluție și a reafirmat că poziția formațiunii sale este refacerea coaliției de guvernare.

”Multă lume a întrebat ce se întâmplă în București. Pe scurt: PSD și AUR răstoarnă împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat o problemă în acest sens, ci au creat una nouă. Este bine știut că este mai ușor să răstorni guvernul decât să conduci țara. (...)

Timpul nu este de partea noastră. 116 zile rămase până la închiderea PNRR și dacă nu reușim să progresăm, vom pierde resurse ale UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.