Legătura dintre micul dejun și longevitate. Ce susțin cercetătorii

Un studiu recent sugerează că nu doar alimentația în sine contează pentru sănătate și longevitate, ci și momentul în care luăm mesele. Cercetarea indică faptul că ora la care mâncăm, în special micul dejun, poate influența procesul de îmbătrânire și riscul de îmbolnăvire pe termen lung.

Deși pare un detaliu minor al rutinei zilnice, organismul funcționează după un ritm intern precis, în care fiecare masă transmite un semnal important: dacă este zi sau noapte, perioadă de activitate sau de refacere. În timp, aceste semnale pot avea efecte asupra sănătății generale.

Studiul care a analizat legătura dintre mese și longevitate

Cercetarea, publicată în revista Communications Medicine în septembrie 2025, a urmărit aproape 3.000 de adulți din Marea Britanie, cu vârste între 42 și 94 de ani. Participanții au făcut parte dintr-un amplu studiu pe termen lung privind sănătatea și îmbătrânirea, scrie Science Daily .

Datele au fost colectate pe parcursul a mai multor ani și au inclus informații despre orele meselor principale, precum micul dejun, prânzul și cina, dar și despre starea de sănătate și factorii genetici. Analiza a folosit modele statistice complexe pentru a identifica posibile corelații între programul meselor și riscurile de mortalitate.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele arată că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii tind să își modifice programul meselor, în special prin întârzierea micului dejun și a cinei. În plus, intervalul total în care sunt consumate mesele devine mai scurt la persoanele mai în vârstă.

Studiul a evidențiat o asociere între micul dejun luat târziu și mai multe probleme de sănătate, inclusiv oboseală, depresie, anxietate și prezența mai multor afecțiuni simultane. De asemenea, acest obicei a fost corelat cu un tipar genetic asociat persoanelor care preferă activitatea în orele târzii ale zilei.

Unul dintre cele mai importante rezultate a fost legătura dintre micul dejun întârziat și un risc mai mare de deces. Participanții au fost împărțiți în două categorii – „mâncători timpurii” și „mâncători târzii” – iar rata de supraviețuire pe 10 ani a fost mai ridicată în cazul celor care mâncau mai devreme.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru sănătate

Cercetătorii subliniază că ora meselor, în special a micului dejun, ar putea deveni un indicator simplu al stării de sănătate la vârstnici. Schimbările în rutina alimentară pot semnala apariția unor probleme fizice sau psihice, nu doar un obicei de viață diferit.

Totuși, specialiștii atrag atenția că studiul arată o corelație, nu o relație de cauzalitate. Nu este clar dacă mesele târzii influențează direct sănătatea sau dacă ele apar ca urmare a unor probleme deja existente.

Limitele cercetării

Datele au fost raportate de participanți, ceea ce poate introduce erori de memorie sau estimare. În plus, studiul nu a analizat în detaliu conținutul meselor sau gustările dintre acestea, ceea ce limitează interpretarea rezultatelor.

Concluzii și posibile recomandări

Chiar dacă sunt necesare cercetări suplimentare, rezultatele sugerează că menținerea unui program regulat al meselor ar putea avea beneficii asupra sănătății, mai ales la vârste înaintate.

Un mic dejun luat la scurt timp după trezire și evitarea întârzierilor constante în alimentație ar putea susține un ritm biologic mai echilibrat. În combinație cu o alimentație variată și nutritivă, aceste obiceiuri ar putea contribui la o îmbătrânire mai sănătoasă și, posibil, la o viață mai lungă.

