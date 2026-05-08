PSD, lăsat pe dinafară? Șeful PNL Botoșani vrea alianță PNL-USR-UDMR

Sursă: Realitatea PLUS

Șeful liberalilor din Botoșani, Valeriu Iftime, susține forțarea unei coaliții de dreapta, fără PSD. Oficialul consideră că retragerea PNL de la guvernare este o eroare și că partidul trebuie să revină la masa negocierilor cu USR și UDMR.

Deși recunoaște că înlocuirea lui Ilie Bolojan este o misiune aproape imposibilă, acesta sugerează că noul șef al Executivului trebuie să fie, în esență, Cătălin Predoiu.

„ PNL nu trebuie să fie doar un spectator la un guvern condus din umbră de social-democrați”, a transmis acesta pentru presă.