Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
PSD, lăsat pe dinafară? Șeful PNL Botoșani vrea alianță PNL-USR-UDMR
8 mai 2026, 12:11
Valeriu Iftme/ Facebook
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Șeful liberalilor din Botoșani, Valeriu Iftime, susține forțarea unei coaliții de dreapta, fără PSD. Oficialul consideră că retragerea PNL de la guvernare este o eroare și că partidul trebuie să revină la masa negocierilor cu USR și UDMR.
Deși recunoaște că înlocuirea lui Ilie Bolojan este o misiune aproape imposibilă, acesta sugerează că noul șef al Executivului trebuie să fie, în esență, Cătălin Predoiu.
„ PNL nu trebuie să fie doar un spectator la un guvern condus din umbră de social-democrați”, a transmis acesta pentru presă.
Citește și:
- 17:16 - Armata cheamă mii de rezerviști la instruire în mai multe județe. Autoritățile transmit un mesaj clar pentru populație
- 17:00 - Statul român a reevalut patrimoniul MAE. Valoarea imobilelor din subordine ajunge la câteva miliarde de lei
- 16:40 - Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
- 16:40 - La un an de la dezastrul ecologic, Salina Praid tot în stare de alertă se află
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News