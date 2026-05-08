Incendiu de pădure în zona radioactivă de la Cernobîl după căderea unei drone. Ard peste 1000 de hectare, iar minele de război îngreunează intervenția pompierilor

Un incendiu forestier de mari dimensiuni a izbucnit în Zona de Excludere de la Cernobîl, în nordul regiunii Kiev. Serviciul Național pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că focul a afectat deja peste 1.100 de hectare, iar echipele de intervenție continuă acțiunile de stingere.

„În Zona de Izolare continuă stingerea unui incendiu forestier de amploare. Din cauza rafalelor puternice de vânt, focul se răspândeşte rapid pe teritoriu, cuprinzând noi sectoare ale masivului forestier. Suprafaţa aproximativă a incendiului depăşeşte deja 1100 ha”, au transmis autorităţile, potrivit Ukrainska Pravda.

Salvatorii spun că situaţia se complică din cauza vremii uscate, a vântului puternic şi a pericolului de explodare a unor mine în anumite zone ale teritoriului.

„Acest lucru limitează semnificativ posibilitatea desfăşurării operaţiunilor de stingere. În special, în unele sectoare ale pădurii, lucrările nu se desfăşoară deocamdată din cauza pericolului reprezentat de obiectele explozive”, au informat reprezentanţii serviciului de urgenţă.

La stingerea incendiului au fost mobilizate subunităţi ale Serviciului Naţional de Urgenţă, echipamente speciale şi forţe ale altor servicii. Operaţiunile de stingere a incendiului continuă.

Ministerul Afacerilor Interne a subliniat că vineri la ora 11:00, situaţia radiologică pe teritoriul Ucrainei (în special în nordul regiunii Kiev) era stabilă. „Conform datelor primite de la Serviciul Naţional Hidrometeorologic al Serviciului Naţional de Urgenţă al Ucrainei, nivelul radiaţiilor gamma se încadrează în limite normale pe întreg teritoriul ţării”, au precizat reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.

Pe 7 mai s-a anunţat că un incendiu forestier de amploare este stins în apropierea satului Tarasivşcina, din raionul Bucea, în regiunea Kiev.