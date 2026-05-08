Oncologii avertizează asupra unui produs de curățenie folosit frecvent în locuințe: risc crescut de cancer

Mai mulți medici oncologi avertizează că anumite produse folosite zilnic în locuințe pot contribui, în timp, la expunerea repetată la substanțe chimice considerate potențial nocive pentru sănătate, inclusiv unele asociate cu un risc crescut de cancer.

Specialiștii precizează însă că nu este cazul unui motiv de panică, ci mai degrabă al unei atenții sporite asupra expunerilor constante din viața de zi cu zi și al adoptării unor obiceiuri mai sănătoase în casă, potrivit publicației Parade.

„Mulți oameni asociază riscul de cancer doar cu genetica sau cu factori majori precum fumatul. Însă și mediul din interiorul locuinței poate avea un rol important”, a explicat medicul oncolog Amar Rewari.

La rândul său, dr. Lee Hong a atras atenția că unele produse de uz casnic pot elibera în aer compuși chimici care, chiar și în cantități reduse, se pot acumula în timp prin expunere repetată.

Odorizantele de cameră, în centrul discuțiilor

Printre produsele analizate de specialiști se numără odorizantele de cameră, utilizate frecvent în locuințe, birouri sau automobile.

Potrivit medicilor, anumite tipuri de odorizante pot elibera compuși organici volatili (VOC), categorie care poate include substanțe precum formaldehida sau benzenul.

„Nu există dovezi clare că utilizarea obișnuită a odorizantelor provoacă direct cancer la oameni, însă reducerea expunerii poate fi o alegere prudentă, mai ales în încăperi slab ventilate”, a explicat dr. Hong.

Alternative recomandate de specialiști

Pentru reducerea substanțelor iritante din aerul interior, medicii recomandă soluții simple, precum aerisirea frecventă a locuinței, utilizarea purificatoarelor de aer și eliminarea surselor care produc mirosuri neplăcute.

Printre alternativele considerate mai naturale se numără bicarbonatul de sodiu, cărbunele activ sau aromele obținute din plante și citrice.

Ce mai recomandă oncologii pentru reducerea riscului

Specialiștii amintesc că riscul de cancer este influențat de numeroși factori, iar prevenția presupune un stil de viață echilibrat și reducerea expunerii la substanțe nocive.

Printre recomandările generale se numără evitarea fumatului și a vapatului, protecția împotriva expunerii excesive la soare, alimentația echilibrată și participarea la controale și programe de screening medical adaptate vârstei și istoricului personal.

Medicii subliniază că schimbările mici, aplicate constant în viața de zi cu zi, pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung.

