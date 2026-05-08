Cum să prepari cea mai gustoasă salată de cartofi noi. Rețeta pe care trebuie să o încerci

Salata de cartofi noi cu ridichi și ceapă verde este o alegere potrivită pentru mesele de primăvară și vară, fiind ușor de preparat, sățioasă și plină de prospețime. Poate fi servită atât ca garnitură lângă preparate din carne sau pește, cât și ca fel principal într-o zi în care îți dorești ceva simplu și gustos. Rețeta este ideală pentru mesele în familie, picnicuri sau prânzuri lejere și poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe.

Ingrediente necesare:

800 g cartofi noi

6-8 ridichi

3 fire de ceapă verde

150 g smântână

2 linguri maioneză (opțional)

1 linguriță muștar

1 lingură suc de lămâie sau oțet

sare și piper, după gust

mărar proaspăt tocat (opțional)

Cum se prepară:

Cartofii se spală bine și se fierb în coajă, în apă cu puțină sare. Sunt gata atunci când furculița intră ușor în ei, dar fără să se sfărâme.

După ce se răcesc puțin, se curăță și se taie în cuburi sau felii mai mari, pentru a păstra textura salatei.

Ridichile se spală și se taie felii subțiri, iar ceapa verde se toacă mărunt, folosind atât partea albă, cât și frunzele verzi.

Prepararea dressingului:

Într-un bol separat se amestecă smântâna cu maioneza, muștarul și sucul de lămâie sau oțetul. Se adaugă sare și piper după gust, iar dressingul poate fi ajustat în funcție de cât de acrișor îl preferi.

Cartofii, ridichile și ceapa verde se pun într-un bol mare, apoi se adaugă dressingul. Ingredientele se amestecă ușor, pentru a nu zdrobi cartofii.

La final, se poate adăuga mărar proaspăt pentru un plus de aromă și prospețime.

Cum se servește

Salata poate fi servită imediat, la temperatura camerei, sau ușor răcită. Pentru un gust mai intens, poate fi lăsată la frigider timp de 30-60 de minute înainte de servire, astfel încât aromele să se combine mai bine.

