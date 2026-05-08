Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Poliția, în alertă! Mai multe persoane luate ostatice la o bancă din Germania VIDEO
8 mai 2026, 14:19
Poliție Germania
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net
Poliția germană a anunțat vineri că mai multe persoane, inclusiv un șofer de transport valori, au fost luate ostatice la o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig, în vestul țării.
„În prezent se crede că în interiorul băncii se află mai mulți autori și ostatici”, a transmis poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în acest moment „stabilă”.
Autoritățile au precizat că au declanșat operațiuni extinse în zonă și au instituit un perimetru de securitate pe o suprafață largă în jurul băncii.
Citește și:
- 16:28 - 20 de șoferi STB, plasaţi sub control judiciar în dosarul furtului de motorină. Sunt acuzați că au sustras o tonă de combustibil
- 16:13 - Taxa de 10% pe pensii, sub semnul întrebării: CCR decide soarta banilor opriți pentru sănătate
- 16:10 - Trafic blocat în zona stației de metrou „Dimitrie Leonida”. Intervenție majoră după ce o conductă de gaze ar fi fost avariată
- 15:42 - Lovitură pentru bucureșteni de la 1 iulie 2026. Călătoria cu metorul se va scumpi
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News