Poliția, în alertă! Mai multe persoane luate ostatice la o bancă din Germania VIDEO

Poliția germană a anunțat vineri că mai multe persoane, inclusiv un șofer de transport valori, au fost luate ostatice la o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig, în vestul țării.

„În prezent se crede că în interiorul băncii se află mai mulți autori și ostatici”, a transmis poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în acest moment „stabilă”.

Autoritățile au precizat că au declanșat operațiuni extinse în zonă și au instituit un perimetru de securitate pe o suprafață largă în jurul băncii.