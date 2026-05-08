Poliția, în alertă! Mai multe persoane luate ostatice la o bancă din Germania VIDEO

8 mai 2026, 14:19
Poliție Germania

Poliție Germania

Poliția germană a anunțat vineri că mai multe persoane, inclusiv un șofer de transport valori, au fost luate ostatice la o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig, în vestul țării.

„În prezent se crede că în interiorul băncii se află mai mulți autori și ostatici”, a transmis poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în acest moment „stabilă”.

Autoritățile au precizat că au declanșat operațiuni extinse în zonă și au instituit un perimetru de securitate pe o suprafață largă în jurul băncii.

