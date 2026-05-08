Panicǎ în centrul Capitalei după un incendiu la cablurile electrice, în Piața Romană. Traficul, dat peste cap VIDEO

Un incendiu izbucnit vineri dimineață la cablurile electrice în zona Piața Romană din București a provocat panică printre trecători, după ce un fum dens și negru a început să iasă din asfalt, afectând și circulația rutieră.

Un incendiu la cabluri electrice subterane a fost semnalat vineri dimineață în zona Piața Romană din București, după ce un bucureștean a anunțat situația pe grupul de Facebook „Trafic Alert LIVE 24/7”. Potrivit acestuia, din asfalt ieșea fum dens și negru, iar semafoarele din intersecție nu mai funcționau.

„Piața Romană, ard cabluri electrice în subteran, nu mai merg semafoarele”, a transmis autorul postării.

Ulterior, mai mulți participanți la trafic au semnalat probleme în zonă. Un internaut a scris în comentarii că traficul este „un haos” și că, la acel moment, nu existau polițiști care să dirijeze circulația în intersecție.

Din imaginile și informațiile publicate pe rețelele de socializare reiese că fumul gros ieșea direct din carosabil. Autoritățile urmau să intervină pentru remedierea defecțiunii.

Traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate în zona Piața Romană, potrivit aplicației Google Maps. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să ia în calcul timpi mai mari de deplasare.