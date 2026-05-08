Alertă pentru sezonul estival. Șezlongurile nu mai pot fi puse oricum! Noile reguli impuse de Ministerul Mediului

Sursă: Realitatea.net

Ministerul Mediului impune reguli stricte pentru administratorii de plaje: șezlongurile și umbrelele vor ocupa maximum 70% din suprafața închiriată. Noul ghid, realizat în colaborare cu Ordinul Arhitecților, obligă operatorii să lase restul de 30% din plajă complet liberă, pentru turiștii care preferă cearșaful.

Revoluția pe litoralul românesc: Adio, plaje sufocate de șezlonguri! Noile reguli în 2026

Veste uriașă pentru turiștii care aleg marea în acest an! Ministerul Mediului, sub semnătura Dianei Buzoianu, a lansat Ghidul de Reformă a Plajelor , un document care pune capăt „dictaturii șezlongurilor”. Pentru prima dată după mulți ani, interesul public și confortul turistului de rând devin priorități zero. Iată cum se schimbă radical experiența ta la malul mării din Năvodari până în Vama Veche.

Șezlongurile pierd teren: 30% din plajă, rezervată exclusiv pentru cearșafuri

Cea mai importantă schimbare pe care o vei simți direct în buzunar și în confort este limitarea drastică a spațiilor comerciale . Operatorii de plajă nu mai pot ocupa tot nisipul cu șezlonguri.

Regula 70/30: Maximum 70% din suprafața unei plaje închiriate poate fi ocupată de șezlonguri și umbrele.

Zona liberă garantată: Cel puțin 30% din fiecare sector de plajă rămâne obligatoriu pentru „plaja liberă”. Indiferent de stațiune, vei avea dreptul legal să îți întinzi cearșaful fără a fi alungat sau forțat să plătești.

Acces liber până la buza apei: Fără bariere spre mare

Te-ai săturat să faci slalom printre rândurile nesfârșite de șezlonguri pentru a ajunge la apă? Noile reguli impun o zonă continuă de contact cu apa , care trebuie să fie complet liberă.

Trasee pietonale clare: Ghidul obligă administratorii să mențină rute de acces neîngrădite dinspre faleză direct spre mal.

Incluziune totală: Sunt prevăzute soluții de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, familiile cu cărucioare și vârstnici, astfel încât marea să fie cu adevărat a tuturor.

Adio, construcții haotice și „betoane” pe nisip

Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au stabilit că plaja trebuie să rămână plajă, nu șantier. Toate structurile (beach-baruri, cabine, puncte de prim-ajutor) trebuie să respecte criterii stricte:

Caracter temporar: Fără fundații de beton. Totul trebuie să fie demontabil și reversibil. Materiale naturale: Se încurajează lemnul tratat, textilele naturale și metalul, eliminând soluțiile improvizate din plastic sau culorile agresive care strică peisajul. Vizibilitate maximă: Sunt interzise structurile care blochează „deschiderea vizuală” către mare. Orice construcție care îți taie perspectiva asupra orizontului este acum în afara legii.

Plaje personalizate: Diferența între Mamaia, Tuzla și Vama Veche

Reforma recunoaște că o plajă urbană nu poate arăta ca una sălbatică. Ghidul introduce reguli specifice pentru trei tipuri de zone:

Plaje Urbane (Mamaia, Constanța, Eforie): Accent pe servicii și accesibilitate modernă.

Plaje Rurale/Naturale (Vama Veche, Tuzla): Protejarea caracterului natural, cu intervenții minime și materiale care nu agresează mediul.

De ce este acest document o victorie pentru turiști?

Conform declarațiilor ministrului Diana Buzoianu, acest ghid este fundamentul noilor contracte de închiriere pe 10 ani. „Regulile nu mai sunt opționale”, avertizează oficialii. Pentru tine, cel care pleacă în vacanță, acest lucru înseamnă predictibilitate . Nu vei mai găsi o plajă diferită în fiecare an, ci un litoral cu identitate unitară, unde respectul pentru turist și pentru natură devine literă de lege.

Dacă operatorii nu respectă aceste distanțe și cote de ocupare, Ministerul Mediului și secretarul de stat Elena Tudose promit controale riguroase în teren, randările și propunerile de organizare urmând să devină parte integrantă din contractele de administrare.