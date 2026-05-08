Organizația Mondială a Sănătății (OMS): Focarul de hantavirus de pe o navă de croazieră nu indică apariția unei noi pandemii

Organizația Mondială a Sănătății încearcă să calmeze temerile legate de apariția unui focar de hantavirus la bordul navei de croazieră MV Hondius, subliniind că situația este foarte diferită de pandemia de Covid-19.

Maria van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecțioase în cadrul OMS, a declarat în timpul unei conferințe de presă că hantavirusul nu se răspândește la fel de ușor precum coronavirusul sau gripa. Potrivit acesteia, transmiterea are loc prin „contact apropiat și intim”, iar riscul pentru populația generală rămâne redus.

Precizările vin în contextul în care autoritățile sanitare urmăresc zeci de persoane care au coborât recent de pe vasul olandez MV Hondius, unde au fost raportate mai multe cazuri suspecte de infectare.

Cinci cazuri confirmate și trei decese

OMS a anunțat joi că cinci dintre cele opt cazuri suspecte au fost confirmate. Trei persoane au murit, printre care o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, infectată cu hantavirus.

De asemenea, soțul acesteia și o femeie din Germania au decedat, iar autoritățile investighează dacă și ei au fost infectați.

Potrivit OMS, hantavirusul este transmis în mod obișnuit de rozătoare. Totuși, actualul focar este considerat neobișnuit deoarece, pentru prima dată, a fost documentată transmiterea între oameni.

Croazieră cu pasageri din 28 de țări

Nava MV Hondius, operată de compania Oceanwide Expeditions, a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, Argentina, și ar urma să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania.

La bord se aflau aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 28 de țări. Pe 24 aprilie, zeci de persoane au debarcat în insula Sfânta Elena, teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

OMS a precizat că primele două persoane confirmate cu hantavirus participaseră anterior la o excursie de observare a păsărilor prin Argentina, Chile și Uruguay, inclusiv în regiuni unde trăiește specia de șobolan considerată purtătoare a virusului.

OMS: „Acesta nu este Covid”

În intervenția sa, Maria van Kerkhove a insistat că situația nu trebuie comparată cu pandemia din 2020.

„Acesta nu este Covid, nu este gripă, se transmite foarte, foarte diferit”, a spus reprezentanta OMS.

Ea a explicat că tuturor persoanelor aflate la bord li s-a recomandat să poarte mască, iar cei care îngrijesc sau intră în contact direct cu cazurile suspecte trebuie să utilizeze echipament de protecție suplimentar.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că instituția evaluează în prezent riscul pentru sănătatea publică drept „scăzut”.

Totuși, oficialii avertizează că ar putea apărea și alte cazuri, având în vedere că perioada de incubație a bolii poate ajunge până la șase săptămâni.

Pasageri britanici și americani, monitorizați

Compania Oceanwide Expeditions a anunțat că 29 de pasageri de cel puțin 12 naționalități au părăsit nava în insula Sfânta Elena. Tot acolo a fost debarcat și trupul unuia dintre pasagerii decedați.

Printre cei care au coborât de pe vas se află și șapte cetățeni britanici. Autoritățile sanitare din Regatul Unit au transmis că două persoane se află deja în autoizolare, în timp ce alte persoane sunt încă monitorizate sau localizate.

Între timp, Spania și Marea Britanie discută organizarea unui zbor special pentru repatrierea cetățenilor britanici după sosirea navei în Tenerife.

Autoritățile spaniole au precizat că la bordul MV Hondius se mai află în prezent 19 pasageri britanici, patru membri ai echipajului din Regatul Unit și patru cetățeni americani. Statele Unite și-au exprimat deja disponibilitatea de a trimite un avion pentru repatrierea propriilor cetățeni.

